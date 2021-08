Richarlison discute com companheiro e passa em branco em possível adeus ao Everton

O brasileiro tem seu nome ventilado para substituir Kylian Mbappé, no Paris Saint-Germain

A tarde de sábado, na Inglaterra, parece não ter sido das melhores para Richarlison, no Everton. O brasileiro que tem seu nome ventilado para substituir Kylian Mbappé, caso o francês seja realmente negociado com o Real Madrid, não chegou apresentar um bom futebol e muitas vezes acabou se precipitando nas jogadas.

Em sua possível partida de despedida do Everton, já que a janela de transfêrencias na Europa fecha dia 31 de agosto, o brasileiro acabou passando em branco na vitória do Everton por 2 a 0, contra o Brighton. Ainda no segundo tempo, o atacante acabou encarando seu adversário, Yves Bissouma, em um principío de discussão.

Para completar a tarde, Richarlison discutiu com seu companheiro de equipe, Calvert-Lewin, para vencer a disputa de uma cobrança de pênalti. O capitão do time, Seamus Coleman, e o meio-campista Andros Towsend não apoiaram o desejo do brasileiro de cobrar a penalidade, já que Calvert-Lewin é o batedor oficial da equipe.

Richarlison muitas vezes demonstrou estar um pouco ansioso para concluir rapidamente as jogadas. E, ainda na partida, acabou levando um cartão amarelo após cometer um falta no campo de ataque.

(Foto: Getty Images)

A Goal pôde confirmar, que o atacante é visto como nome ideal para substituir Mbappé, no Paris Saint-Germain. Agora, os empresários do jogador devem se reunir com os representantes do clube ainda neste sábado. No entanto, Mbappé precisa ser negociado com o clube espanhol para o negócio avançar.

Seu clube, o Everton, não deseja negociar o brasileiro. O clube entende que o jogador é uma das peças mais importantes do time, e, principalmente, por estar valorizado após conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.

O treinador da equipe, Rafa Benitez, também já descartou a venda do jogador nesta janela: "Não estamos considerando vendê-lo. Ele é nosso jogador, estamos muito satisfeitos com ele, muito felizes, e esperamos que ele possa marcar muitos gols para nós este ano", disse o técnico.

As negociações podem avançar rapidamente neste fim de semana com o fim da janela na terça-feira (31). Richarlison pode ter encerrado sua passagem no Everton com 43 gols, em 122 jogos. Ele foi contratado junto ao Watford, em 2018, por 69 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) na época.