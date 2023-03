Richarlison ganha pontos após treta com Conte, mas primeiro gol na Premier pelo Tottenham vai ter que esperar

Mesmo depois de uma pequena troca de farpas com o Antonio Conte, Richarlison pôde mostrar que tem muito a contribuir no Tottenham. O jogador, que ainda espera seu primeiro gol na Premier League pelo novo time, ganhou um voto de confiança de seu treinador, e fez valer a pena.

Após a eliminação do Tottenham para o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Richarlison deu uma entrevista admitindo sua má fase - o atacante tem apenas dois gols pelo clube, e nenhum deles foi marcado na Premier League. Mas sua declaração não caiu muito bem para o treinador dos Spurs, que se incomodou com o "egoísmo" do brasileiro na fala, apesar de prometer que lhe daria mais chances se merecesse.

"Ele disse que sua temporada foi ruim e ele está certo. Ele foi muito honesto ao dizer que sua temporada não foi boa", começou Conte. "Pelo resto da entrevista, acho que ele cometeu um erro. Quando você fala em 'eu' e não em 'nós', está sendo egoísta. Se queremos construir algo importante e ganhar um troféu temos de falar com 'nós' e não com 'eu', porque senão estamos pensando apenas em nós próprios".

No entanto, mesmo após a crítica, Conte fez valer o prometido, e deu chances ao brasileiro, sem deixá-lo de "castigo" pela declaração. No primeiro jogo após a polêmica, neste sábado (11), contra o Nottingham Forest, pela Premier League, Richarlison foi titular - e aproveitou bem sua oportunidade, sendo essencial para a vitória por 3 a 1.

Logo no começo do jogo, antes dos cinco minutos, Richarlison chegou a balançar as redes pelo que seria seu primeiro gol no Campeonato Inglês vestindo a camisa do Tottenham, e até comemorou de maneira polêmica, pedindo silêncio. No entanto, após análise do VAR, foi marcado o impedimento do brasileiro. Sua participação, porém, não parou aí.

Mesmo sem ter contribuído com o seu próprio gol, o camisa 9 sofreu o pênalti que Harry Kane bateu para marcar o segundo dos Spurs no jogo, além de ter dado uma assistência para Heung-Min Son fechar a contagem.

Então, se Conte precisava de amostras de que Richarlison está sim comprometido com o grupo e pode ajudar sua equipe - mesmo com um momento pessoal aquém -, o jogo deste sábado foi bastante proveitoso para os dois.