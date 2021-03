Richarlison, cada vez mais goleador, mostra por que caiu nas graças do “exigente” Ancelotti

O atacante marcou pela quarta partida seguida, algo inédito para um brasileiro na Premier League, e segue mostrando sua importância

Carlo Ancelotti não é um treinador de perfil expansivo, daqueles que aparecem pelo excesso de gritos ou palavras de ordem – não à toa, sua biografia, publicada aqui no Brasil pela Editora Grande Área, é intitulada como “Liderança Tranquila”. Mas não pense que deve ser fácil impressionar alguém que já trabalhou com alguns dos maiores craques que já pisaram nos gramados de futebol. Especialmente se você for um atacante, cuja missão é a de criar e marcar gols.

Ancelotti jogou ao lado de Van Basten e treinou goleadores como Ronaldo Fenômeno, Crespo, Alessandro Del Piero e David Trezeguet; Shevchenko, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic e Karim Benzema. Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Entre outros, é claro. Hoje técnico do Everton, da Inglaterra, o italiano dono da sobrancelha mais famosa do futebol mundial não esconde a admiração pelo brasileiro Richarlison.

Os elogios não são de hoje. Ancelotti já disse que o atacante da seleção brasileira (ex-Watford, Fluminense e América-MG) está entre os 10 melhores que ele já treinou em toda a sua carreira. Volte ao parágrafo acima e conte quantos nomes foram listados. São palavras para serem emolduradas, mas que também trazem consigo grande expectativa para o futuro e, acima de tudo, responsabilidade. Richarlison, contudo, parece levar tudo isso com a simplicidade que define os grandes: é cada vez mais decisivo atuando pelo clube azul de Liverpool.

“Richarlison é um atacante moderno, completo, porque é um atacante que trabalha muito. As estatísticas físicas de Richarlison são muito altas, como de um meia. Mas ele tem velocidade e é muito preciso na área. Fantástico com a cabeça, preciso na frente do goleiro, sua movimentação sem bola é muito boa. Acho que ele pode ser um dos maiores atacantes da Europa, tenho certeza, porque ele tem todas essas qualidades e não tem uma posição específica no campo”, disse o treinador do Everton antes do jogo contra o West Brom, em rodada adiantada (a 29ª) da Premier League.

Em um duelo equilibrado, com o Everton sendo ligeiramente superior, um único gol marcado por Richarlison garantiu aos Toffees mais três pontos. Como se fosse um centroavante clássico, o camisa 7 subiu alto na área adversária para, de cabeça, completar o cruzamento feito por Sigurdsson. O triunfo colocou o time comandado por Carlo Ancelotti na disputa por uma vaga para a próxima edição da Champions League – um dos grandes objetivos de Richarlison e um sonho para o clube do estádio Goodison Park.

Foi o quarto gol de Richarlison nos últimos quatro jogos – três vitórias e uma derrota. Nunca um brasileiro havia balançado as redes tantas vezes em jogos consecutivos de Premier League. O “Pombo”, contudo, está cada vez melhor. Considerando todas as competições, esta vai sendo a sua melhor temporada desde que chegou ao futebol europeu.

Já são 12 gols marcados e outras três assistências em sua conta, igualando as 15 participações diretas em gols que obteve na campanha 2018-19 (já no Everton, mas sob o comando do português Marco Silva, quando fez 14 gols e deu passe para outro). Mas como ainda há mais jogos a serem disputados, Richarlison deve estipular a melhor marca de sua carreira na Europa. Segundo números da Opta Sports, ele nunca havia sido tão cirúrgico em finalizações (converte 19% de todas as suas tentativas) quanto é hoje.

Ancelotti, com certeza, está satisfeito.