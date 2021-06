Ricardo Rocha quer mais testes na Seleção e aprova Gabigol como titular: "ele é artilheiro"

Xerife afirmou que o momento é de rodar os jogadores e rasgou elogios ao camisa 9 do Flamengo

A seleção brasileira entra nesta sexta-feira (04), diante do Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com 12 pontos e 100% de aproveitamento, a equipe liderada por Tite está numa situação confortável até aqui. Em bate papo exclusivo com Ricardo Rocha, um dos símbolos da geração campeão do mundo em 1994, o Xerife mostrou otimismo com a rodada dupla e a possibilidade da Canarinho encaminhar a vaga no Mundial.

"A expectativa é boa. Primeiro porque o Brasil é líder total, eu não acredito em sofrimento para classificar. O Brasil tem grandes jogadores, é favorito para ganhar o Mundial? Ainda não e eu não gosto quando o Brasil chega muito favorito. Mas está no caminho certo, tem um treinador que já foi treinador do Brasil na Copa que passou, a experiência que ele teve. A gente pode conseguir os seis pontos e praticamente o Brasil vai estar no Mundial, porque classificam quatro, ainda tem uma repescagem".

Especialista em sistema defensivo, por ter sido um dos grandes nomes do Brasil na posição, Ricardo Rocha se mostrou preocupado em relação aos defensores da seleção brasileira e pediu mais rodagem neste momento.

"Do meio-campo para frente o Brasil está bem organizado, mas atrás a gente praticamente não jogou. Quem seriam os zagueiros? A gente coloca o Marquinhos, tirando o Thiago quem seria? Militão? Quem mais? Laterais, quem tem? Enfim, é preocupante. É o momento agora do Tite trabalhar esse time, não ter medo. Se ele acha que esse jogador precisa de experiência, tem que colocar para jogar. Convocou, coloca para jogar. Eu acho que o momento é esse, começar a rodar esses jogadores que ele acredita que possam ir para uma Copa do Mundo. São jogadores jovens, que tiveram poucos testes".

No ataque, o Xerife se mostrou um pouco mais tranquilo e pediu Gabigol entre os titulares. O camisa 9 do Flamengo, inclusive, vai começar a partida diante do Equador, nesta sexta.

"Gabigol tem 24 anos, com o sucesso que ele faz, os gols que ele vem fazendo, tem sim condições de ser titular. Ele faz gols e hoje fazer gols é muito difícil. Ele está em um grande momento, pode ser titular sim e digo mais, é o momento de colocar e testar. Tem que ser agora, não da para esperar uma Copa do Mundo e ter essa indecisão. Ele (Gabigol) é artilheiro e nesses últimos dois anos vem batendo recordes no Flamengo. É bom ter jogadores como ele, jovem ainda e com faro de gols. Se você pegar jogadores que fazem muitos gols hoje no mundo, você vai colocar o Haaland, o Lewandowski e o Gabigol".

Confira outros trechos do bate papo com Ricardo Rocha:

Jogadores experientes como Thiago Silva e Daniel Alves

"Eu adoro o Thiago, acho ele um baita zagueiro. Há muita crítica em relação ao Thiago e isso incomoda muito. Se fala muito daquele do jogo do Brasil, quando foi para pênaltis e ele chorou, se emocionou e isso não tem nada a ver. Thiago é um grande profissional, onde ele foi ele deixa oseu nome registrado. Claro que é culpado por tudo em 2014 porque perde todo mundo, mas nos 7 a 1 o Thiago não estava no jogo. Ele é um baita zagueiro, claro que chega a idade. Qual é o maior problema desta Seleção? Eu adoro o Thiago, mas tem o Daniel também e ele vai estar com quase 40 anos. Tem condições de chegar os dois? Tem, mas os dois jogarem juntos com 38 e o outro com 40? Não sei".

Principais adversários do Brasil em 2022, no Qatar

"Hoje, se você me perguntar eu não estou vendo grandes destaques. Tem o crescimento de uma Itália, a Holanda também lutando, não estiveram na última Copa. Eu vejo um crescimento muito bom da seleção inglesa, com jovens jogadores. A Alemanha está passando por uma reformulação, a Bélgica também com jogadores mais experientes, ainda não foi campeã mas a Espanha em 2010 também nunca tinha chegado. Tudo pode acontecer. A França só tinha um título e ganhou a última Copa e tem jogadores jovens também. É muito difícil. Não digo favorita, mas tenho visto e gostado de como vem jogando a seleção inglesa.

Homenagem na calçada da fama do Maracanã

"É uma emoção muito grande para mim, eu um garoto lá de Recife. Eu tinha alguns sonhos na minha vida como por exemplo um dia jogar no Santa Cruz. Cheguei a jogar, fui campeão... e o Maracanã é um placo não brasileiro, mas mundial e todos gostariam de pisar e você vê o sonho de um garoto ser realizado, aí vem as conquistas e agora esse presente de colocar os pés na calçada na fama. É um orgulho, um reconhecimento muito grande. Tive muitas conquistas no Maracanã como o Tri pelo Vasco, e aquela arrancada beíssila diante do Uruguai, com os dois gols de Romário".