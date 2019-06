Ricardo Oliveira vai deixar o Atlético-MG? Como está a situação do atacante?

Atacante é especulado no São Paulo, que nega interesse

Uma mudança no perfil do Instagram foi o suficiente para aumentar os rumores da possível saída de Ricardo Oliveira do .

O atacante retirou a parte em que dizia ser jogador do clube na rede social. Isso acontece em meio a especulações sobre o seu futuro na equipe. Ele é especulado no , que nega interesse.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!



(Foto: Reprodução/Instagram)

Afastado dos gramados por conta do incômodo no ombro, o jogador vive má fase no . O camisa 9 não marca gols desde 14 de abril, no primeiro jogo da final do contra o .

Ricardo chegou em 2018 para repor a saída de Fred. O bom desempenho rendeu uma renovação contratual para a temporada 2019, porém as lesões e o desempenho instável não têm ajudado ele.