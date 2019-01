Ricardo Goulart pode retornar aos gramados antes do previsto, projeta preparador físico

Meia-atacante se recupera de uma artroscopia no joelho direito

Emprestado pelo Guangzhou Evergrande até dezembro, Ricardo Goulart foi anunciado pelo Palmeiras na última terça-feira (15), e irá seguir em recuperação física na Academia de Futebol. No entanto, apesar do prazo estimado ser de quatro meses - o jogador passou por uma cirurgia no joelho direito, em outubro de 2018 -, Daniel Viana, seu personal, apontou grande evolução do meia-atacante.

"Conversei com ele depois da assinatura do contrato, dei parabéns, e ele estava muito confiante. Com certeza, ele deve voltar a mexer com bola, a entrar em campo, bem antes do previsto, porque está super bem", diz o profissional.

Aos 27 anos, o atleta vem utilizando as instalações do Palmeiras para se recuperar e deve estar pronto para retomar as atividades ainda em fevereiro.