Ricardo Goulart chega ao Santos com 'benção' de Pelé e Neymar: “manto é pesado, heim”

Novo camisa 10 do Santos, Ricardo Goulart ganhou apoio de peso após seus primeiros dias no clube. Isso porque Neymar, durante uma live no Facebook,aproveitou a ocasião para desejar sucesso ao jogador.

"Ricardo Goulart, boa sorte no Peixão. Espero que dê tudo certo aí. E você conquiste muitas coisas para o nosso Peixe. O manto é pesado, hein?", disse o ídolo santista.

E também veio benção direto do rei do futebol. Em sua conta no Instagram, Pelé também se manifestou e mandou mensagem a Goulart.

"Parabéns por vestir essa camisa. Te desejo muita sorte", escreveu.

Ricardo Goulart é, até o momento, o principal reforço do Santos para 2022. O jogador já está treinando com o elenco santista, que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, contra a Inter de Limeira, no dia 26 de janeiro, às 19h (de Brasília).