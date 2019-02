Ribéry se defende sobre filé banhado a ouro: "Faço o que quiser da vida"

Meia foi protagonista de polêmica com seguidores no Instagram após postar vídeo em restaurante de luxo

Depois da polêmica envolvendo um vídeo em que aparece comendo um bife banhado a ouro em um restaurante de luxo de Dubai, o meia Franck Ribéry deu sua versão dos fatos ao jornal L'Équipe e alfinetou os que o criticam.

"Faço o que quiser na minha vida privada. Que me julguem pelo futebol! Sempre que podem, algumas pessoas querem confundir a minha cabeça. Alguns veículos da mídia, as redes sociais também fazem isso, mas eu não me importo. Eles não servem como referências para a minha longevidade e desempenho", revelou o camisa 7 do Bayern de Munique.

Na ocasião, o jogador participava da intertemporada dos bávaros quando foi no restaurante do famoso chef de cozinha conhecido como Salt Bae. As críticas vieram pelo fato de o jogador parecer esbanjar dinheiro enquanto não jogava com nível considerável. Ribéry completou a resposta e revelou uma "perseguição midiática" contra ele.

"Vários outros jogadores já foram lá. Foi a mesma coisa comigo. Nunca falei disso mas, para mim, quando faço um vídeo desse tipo de coisa, alguns fazem questão de tentar me provocar. Eu duvido que esse tipo de gente terá uma grande carreira como jornalistas", concluiu o meia.

Ribéry foi multado pelo Bayern após responder pessoas de maneira ofensiva no Instagram em postagem realizada com o vídeo em que aparece no restaurante.