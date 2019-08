Ribéry fecha com Fiorentina por dois anos e R$ 1,5 milhão por mês mais bônus

“Estou feliz por estar aqui”, disse o francês em sua chegada à Itália

Depois de anos e muitos títulos com o de Munique, Franck Ribéry é o novo jogador da .

O contrato do jogador é válido por dois anos, e o francês vai receber cerca de 4 milhões de euros por ano. A pedido do próprio jogador, foram incluídos também bônus por gols e assistências.

A negociação para que o francês fosse para a só se encerrou na noite desta terça-feira, e já na manhã de hoje (quarta-feira), o jogador desembarcou em Florença em um voo particular.

Com um cachecol roxo no pescoço, Ribéry já disse suas primeiras palavras como jogador da Fiorentina assim que desceu do avião:

“Estou feliz por estar aqui com a minha família. Já falo com a Fiorentina há uma semana, Luca Toni me disse que este é um grande clube e que a cidade é linda. Eu gosto desta cidade e já sei italiano também. Espero muito carinho. Obrigado por tudo”.