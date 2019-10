Ribéry empurrou auxiliar após apito final e pode ser punido na Itália

Nem mesmo o dono da Fiorentina defendeu o francês, que se irritou com a arbitragem na derrota de 2 a 1 para a Lazio

Franck Ribéry está vivendo alto e baixos na . Após ser apontado como o MVP da no mês de setembro, o francês pode pegar vários jogos de punição após empurrar duas vezes um auxiliar de arbitragem no final da derrota da Fiorentina por 2 a 1 para a Lazio.

Na saída do gramado, Ribéry foi filmado em uma conversa esquentada com o auxiliar de arbitragem, que terminou com o jogador dando dois empurrões e precisando ser puxado a força para não agredir o bandeira.

O veterano ex- começou como titular e até deu a assistência do gol da , mas viu do banco a virada da aos 44 minutos do segundo tempo, com o gol de Ciro Immobile.

Mais artigos abaixo

Agora, Ribéry pode encarar um alto gancho. E para o dono da Fiorentina, o ítalo-americano Rocco Commisso, a punição será justa. “Ribéry estava um pouco nervoso e estava errado, mesmo que ele tivesse seus motivos”, disse Comisso à rádio Anch’io Sport. “Agora vamos ver como prosseguimos”.

A polêmica toda se deu pois Ribéry entendeu que houve uma falta clara no início da jogada do gol da Lazio que não foi marcada em campo e tampouco foi revisada pelo VAR. Sobre o árbitro de vídeo, Comisso comentou: “Nos EUA nós temos os replays há um bom tempo e não há controvérsias. Na noite passada eu vi porque é tão controverso na Itália”.

Com ou sem o francês em campo, a Fiorentina joga no próximo dia 30, fora de casa, contra o Sassuolo. O time de Florença está em nono lugar no Campeonato Italiano, com 12 pontos após nove rodadas disputadas