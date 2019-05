Ribery diz que fim no Bayern é "difícil de aceitar", mas "tem de virar a página"

Atacante francês se despediu do clube alemão na manhã de ontem, após a vitória por 5 a 1 sobre o Frankfurt, pela última rodada da Bundesliga

No sábado, o de Munique escreveu uma nova página em sua já gloriosa história ao adicionar um novo título alemão à sua lista, graças a sua vitória por 5-1 sobre o Eintracht na Allianz Arena. O clube da Baviera também virou a página que leva o nome de Franck Ribery, um verdadeiro monumento na região. É preciso dizer que em doze temporadas passadas sob as cores do clube, o francês, apelidado de "Kaiser Franck", conquistou nada menos que nove campeonatos na , além de uma prestigiada Liga dos Campeões, em 2013.

Por último, na Allianz Arena, o atacante foi o primeiro a ter sua sequência emocional, em lágrimas diante dos milhares de torcedores que cantavam seu nome. Antes de tratar de sua partida com um gol sublime logo após entrar em campo, como para participar de uma festa que, em qualquer caso, ele foi em grande parte dedicado. No dia seguinte à tarde cheia de emoção, o ex-jogador falou sobre a despedida à Telefoot.

"Eu vou sentir muita falta, tem sido tão rápido para mim. Muita emoção, é mais do que uma carreira, é uma vida. Eu tive a sorte de ganhar tudo com este clube. É difícil de aceitar, mas é a vida, é o futebol. Há um momento em que você tem que virar a página, eu estou orgulhoso de mim mesmo. Nem sempre é fácil, mas eu sempre assumi, eu posso me olhar no espelho porque eu digo para mim mesmo: 'Acho que deixei a imagem de uma pessoa humilde, sincera'. A pessoa que dá tudo. Eu acho que trouxe algo positivo, um frescor, uma coisa nova nessa atmosfera", disse o nativo de Boulogne-sur-Mer, com os olhos marejados.

Além disso, o atleta de 36 anos falou sobre sua carreira na seleção francesa, pela qual jogou 81 vezes, com 16 gols marcados. "Você pode dizer a si mesmo: "Eu deveria ter feito isso ou não fazer isso". Porém, vou manter apenas boas lembranças com a equipe francesa. É claro que eu assisti a final, como um fã, eu estava feliz por eles, deu muita alegria a muitos franceses", disse Franck Ribery, que estava presente em 2006, contra a .

Finalmente, Franck Ribery disse que não sabe qual será seu futuro clube, mas está se preparando para um desafio final . "Honestamente, eu não sei, não tenho planos exatamente, vou ver. Há opções, vou sentir muita falta, tem sido tão rápido para mim, momentos incríveis. Tive tempo para apreciar em certos momentos, por isso estava indo rápido", terminou o jogador do Bayern de Munique.