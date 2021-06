Rhodolfo e atacantes: o pacote de reforços na mira do Cruzeiro

Defensor de 34 anos foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo em 2019 e está sem clube desde que deixou o Coritiba; veja outros nomes

Em busca de reforçar o time para a Série B, a diretoria do Cruzeiro segue agitando o mercado. A bola da vez é o zagueiro Rhodolfo, ex- Flamengo e São Paulo.

Experiente, aos 34 anos, o atleta, atualmente, está sem clube, após ter sido desligado do Coritiba com o rebaixamento para a Série B. Conforme noticiado pela Goal, o Cruzeiro segue atrás de zagueiro, pois vive uma fase complicada com muitos gols sofridos: 11 nas seis rodadas iniciais da Série B.

O zagueiro Rhodolfo tem a carreira com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Chegou a base do Athletico-PR, em 2002, e ganhou a primeira chance no time principal em 2006. Em 2010, o defensor chegou a marca de 150 jogos pelo Furacão.

No ano seguinte, Rhodolfo foi vendido ao São Paulo, na época, indicado pelo técnico Paulo César Carpegiani. Em 2012, chegou a marca de 100 partidas pelo Tricolor Paulista e levantou a taça da Copa Sul-Americana. Em julho de 2013, sem espaço na equipe comandada por Paulo Autuori, foi emprestado ao Grêmio.

No tricolor gaúcho voltou a ter boas atuações e foi negociado com Besiktas da Turquia, em 2015, por R$ 10 milhões. Por lá, Rhodolfo conquistou o bicampeonato turco. Foi repatriado pelo Flamengo e fez parte do grupo Campeão Carioca, da Libertadores e do Brasileiro em 2019. No ano passado, sem espaço no rubro-negro carioca, se transferiu para o Coritiba para a disputa do Campeonato Brasileiro. Após o rebaixamento, o time paranaense promoveu uma reformulação no elenco e o zagueiro deixou a equipe.

Mais dois atacantes no radar

Além do zagueiro Rhodolfo, a Raposa pode definir nas próximas horas, as chegadas dos atacantes Leandro Carvalho e Keké e do lateral-esquerdo Jean Victor, do Boavista-RJ.

"Nós gostamos bastante do elenco que é equilibrado, mas existiam algumas lacunas, como a lateral esquerda. Não existia um reserva para o Matheus Pereira. Era o Kaiki que estava na base, mas também precisa de minutagem. Ele adaptou o Felipe Augusto em alguns jogos, mas estamos trazendo mais um lateral-esquerdo, que é o Jean Victor, que foi do Boavista", destacou o diretor de futebol Rodrigo Pastana.

O atacante Leandro Carvalho foi indicado pelo técnico Lisca antes do Campeonato Mineiro e chegou em fevereiro ao América-MG. Só que o jogador entrou em rota de colisão com o treinador e após uma discussão na concentração foi punido pela diretoria do Coelho. O incidente foi na concentração do time no Rio de Janeiro, antes da derrota para o Flamengo por 2 a 0. Na sequência, ainda faltou a um treino no CT Lanna Drumond, o que irritou de vez a diretoria americana.

O jogador que pertence ao Ceará deverá ser repassado ao Cruzeiro. O vínculo com o Vozão se encerra no fim de 2023. Sem citar nomes, o diretor de futebol Rodrigo Pastana garantiu que o clube mineiro está a procura de um jogador com as características de Leandro Carvalho.

“Estamos procurando mais um extremo, por causa do mercado. Há uma procura muito grande de fora por extremos brasileiros, que tem drible, velocidade. A gente não quer ficar sujeito a perda de algum negócio por falta de atleta. Estamos enchendo o elenco para que daqui a pouco haja esse equilíbrio com futuras negociações. Sabemos do tamanho da camisa do Cruzeiro e que essas propostas podem vir da noite para o dia. Estamos nos preparando para ter o Cruzeiro com qualidade no futuro e poder fazer negócio com atletas”, explicou.

Leandro Carvalho foi revelado pelo Paysandu e ganhou chance no time profissional paraense em 2014. Conquistou a Copa Verde (2016) e foi Bicampeão Paraense (2016 e 2017).

No Paysandu chegou a ser emprestado para Penapolense-SP, Tuna Luso-PA e Ceará. Após ter boa atuação na disputa da Série B com o Vozão foi emprestado para o Botafogo, em 2018, e, no mesmo ano, retornou ao Ceará para a disputa da Série A.

Em 2019, após passagem sem brilho pelo Botafogo voltou para uma terceira passagem pelo Ceará e recusou uma proposta do Beijing Sports University, da China.

Reviravolta

O Cruzeiro chegou a desistir da contratação do atacante Keké, do Tombense-MG, por conta de um edema no pé esquerdo, já que, o atleta precisa ser operado. Inicialmente, Keké não ficaria à disposição na atual temporada. Porém, a diretoria celeste reavaliou a situação e vai acertar o contrato, por empréstimo, até o fim da Série B. O Tombense, neste período, pagará o salário do jogador.

“Ele é uma oportunidade futura. Chegou com uma lesão e um histórico recente muito bom, pois foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro. É um atacante de beirada que faz muitos gols e infiltra bastante na área. Podemos ter algumas transferências em agosto para não ficarmos reféns do mercado. E assim teremos um novo reforço no fim de setembro, que seria o Keké”, finalizou Pastana.

Keké marcou seis gols em 13 partidas pelo Tombense no Campeonato Mineiro e foi o vice-artilheiro da competição. Na Série C, ele participou de apenas um jogo: empate diante do Paysandu.