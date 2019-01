Rhodolfo celebra gol, vitória e volta por cima no Flamengo: “Nunca deixei de trabalhar”

Zagueiro fez o gol da vitória do Mengão por 2 a 1 sobre o Bangu pela primeira rodada do Campeonato Carioca

Autor do gol da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Bangu, neste domingo (20), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, o zagueiro Rhodolfo comemorou sua volta por cima no Rubro-Negro depois de ter convivido com lesões em 2018.

“Infelizmente teve as lesões, como acontece com qualquer um. Tendo me doar ao máximo nos jogos que eu entro, mas foram duas lesões seguidas. Muita gente me cobrava, estava lesionado, queria ajudar mais o Flamengo. Nos últimos seis meses já estava bom, mas fiquei sem jogar, opção do treinador. Mas sempre que ele optava por mim estava ali, joguei, tentei ajudar, nunca deixei de trabalhar”, afirmou antes de elogiar a atuação da equipe no duelo desta tarde.

“Importante hoje que o time foi bem. No primeiro jogo desgaste é normal, a gente vem com dores na semana, mas temos muito a evoluir”, completou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (23) para enfrentar o Resende, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.