Tudo indica que o Manchester United se prepara para uma ampla reformulação em seu elenco, diante da persistência das dúvidas sobre o futuro de vários de seus jogadores, em meio à crescente pressão sobre o técnico Michael Carrick após o início conturbado da equipe.

As críticas se intensificaram depois do emocionante empate por 4 a 4 diante do Aston Villa, no domingo, quando o United se viu em desvantagem por dois gols já nos primeiros cinco minutos, antes que seus torcedores dirigissem gritos duros aos jogadores, numa cena que refletiu o tamanho da revolta com o desempenho da equipe e com a política de contratações.

E enquanto os técnicos se sucederam no comando da equipe ao longo dos últimos anos, um dos principais problemas do United permaneceu: montar um elenco capaz de devolver o clube à briga pelos títulos.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal britânico "The Sun", há exatamente 10 jogadores que correm o risco de deixar Old Trafford.

Próximas partidas LIV Premier League 11:30 MUN

10 nomes na zona de risco

Luke Shaw

Luke Shaw aparece no topo da lista dos nomes cotados para sair, depois de se tornar um dos jogadores mais antigos da equipe, já que chegou ao Manchester United em 2014, diante da necessidade de montar uma nova linha defensiva e de se desfazer de alguns elementos cuja permanência no time já se prolongou demais.

Diogo Dalot

Dalot enfrenta o mesmo destino, depois de passar longos anos no clube desde sua chegada em 2018, aumentando as dúvidas sobre sua continuidade no projeto de reconstrução que se espera.

Harry Maguire

O zagueiro inglês, que se juntou ao United em 2019, também está na lista dos nomes que podem sair, diante do desejo do clube de reformular sua linha defensiva.

Lisandro Martínez

As declarações recentes de Martínez contra o clube aumentaram a incerteza sobre seu futuro, pois a reportagem avalia que a história do Manchester United indica que, em alguns casos, a saída do jogador se torna uma questão de tempo quando a relação entre as duas partes fica tão tensa dessa forma.

Matthijs de Ligt

Apesar de seu grande nome, o zagueiro holandês não conseguiu convencer a todos desde sua chegada, além de ter sofrido com problemas físicos que afetaram sua regularidade, o que faz dele um dos nomes que podem passar por reavaliação.

Mason Mount

Mount também sofre com as lesões, mas, segundo a reportagem, não apresentou o suficiente para comprovar o direito de permanecer, apesar das oportunidades que recebeu desde sua transferência para o clube.

Joshua Zirkzee

O atacante holandês não conseguiu alcançar o nível exigido para competir na Premier League, e seu nome aparece entre os principais candidatos à saída caso o clube decida fazer grandes mudanças em seu elenco.

Manuel Ugarte

Ugarte não parece estar em situação melhor, pois a reportagem considera que o meio-campista está longe do nível exigido para jogar com regularidade na Premier League, o que abre a porta para sua saída.

Bruno Fernandes

O caso mais complicado da lista, dada a importância do capitão da equipe para o United, mas sua situação contratual pode levar as duas partes a pensar em um rumo diferente, especialmente com a aproximação do fim de seu contrato no próximo verão europeu.

Marcus Rashford

Rashford parece ser um dos principais nomes cotados para uma saída definitiva, diante da impressão de que ele não deseja mais permanecer em Old Trafford, o que faz da separação uma opção lógica para ambas as partes.

E quanto a Mazraoui?

Por outro lado, o nome de Noussair Mazraoui não aparece na lista de jogadores cotados para serem vendidos; pelo contrário, a reportagem o coloca entre os elementos que merecem permanecer no Manchester United.

Isso se deve à sua versatilidade e à sua capacidade de atuar nas posições de lateral-direito e lateral-esquerdo, uma característica que lhe confere um valor adicional dentro de um elenco que precisa de soluções mais flexíveis.

Entre os jogadores cotados para permanecer está também o goleiro Senne Lammens, apesar do momento difícil que atravessa, além dos jovens Ayden Heaven e Leny Yoro, vistos como elementos capazes de moldar o futuro da linha defensiva.

Destaca-se ainda Kobbie Mainoo entre os pilares em torno dos quais o United deve construir seu futuro, ao lado de Youri Tielemans, Carlos Baleba e André Santos, que chegaram recentemente e precisam de tempo para se afirmar.

Espera-se também a permanência de Patrick Dorgu, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey e Benjamin Sesko no projeto de reconstrução.

A última palavra fica com a diretoria do Manchester United e com o técnico que assumirá o comando caso a saída de Carrick seja decidida, mas os indícios atuais sugerem que a mudança não se limitará ao cargo de treinador, podendo se estender a boa parte do elenco da equipe.