Revolução na Juventus: a chegada de Carnevali reabre as negociações com Vlahovic; a renovação do contrato do sérvio está cotada em 3,50

"Lamento muito, ele se empenhou pela Juve até o último momento". Pareciam palavras claras e definitivas as de Giorgio Chiellini após o encontro com Dusan Vlahovic e sua comitiva para a renovação do contrato, que expira no próximo dia 30 de junho.





Tudo acabado, então, entre o sérvio e a Juventus? Talvez não. Com a saída repentina de Damien Comolli e a chegada do novo diretor executivo Giovanni Carnevali, pode reabrir-se o caminho para uma renovação sensacional do contrato, cotada em 3,50 pelos analistas de apostas da Goldbet e da Better. Uma “contratação” que certamente deixaria Luciano Spalletti feliz, já que ele sempre defendeu seu atacante. Será preciso acertar a parte financeira, considerando as exigências iniciais de Vlahovic, mas com a boa vontade de todos, pode-se chegar a um acordo que parecia impossível há apenas 24 horas.