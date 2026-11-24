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A Bundesliga terá jogos nas noites de sábado em horário nobre a partir da temporada 2029/30?

A Bundesliga pode ter um novo horário de jogos aos fins de semana a partir da temporada 2029/30. A mudança deve agradar especialmente aos torcedores.

Segundo informações da Sport Bild, está prevista uma atração adicional para o horário nobre de sábado à noite. A ideia é realizar, cinco vezes por temporada, um novo jogo de grande destaque aos sábados, às 20h30. O atual jogo de destaque das 18h30 seria mantido.

A proposta faz parte dos planos para o próximo ciclo nacional de direitos de transmissão, de 2029/30 a 2032/33, e tem o diretor-executivo da Bundesliga, Steffen Merkel, como um de seus principais defensores. Segundo a Sport Bild, os planos receberam amplo apoio em uma reunião com os 36 clubes da primeira e da segunda divisões no início de outubro. A direção da liga, da qual faz parte Hans-Joachim Watzke (67), também já aprovou formalmente a proposta.

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Com o horário adicional no período de maior audiência aos sábados à noite, a Bundesliga espera aumentar a receita com direitos de transmissão. Por isso, a ideia não é retirar uma partida das tardes de sábado. Em vez disso, quatro jogos de domingo às 19h30 e uma partida de sexta-feira que não pode ser realizada na Sexta-feira Santa seriam transferidos para a noite de sábado.

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A medida deve agradar especialmente aos torcedores. No passado, diversos movimentos criticaram repetidamente o fato de que quem acompanha seu time fora de casa às vezes precisa percorrer longas distâncias no fim da noite de domingo para apoiá-lo.

O horário de domingo à noite, pouco popular entre os torcedores, foi criado para aliviar o calendário dos participantes das competições europeias. Ele não será eliminado por completo, mas o número desses jogos deve cair dos atuais 15 para 11 por temporada.

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Como a mudança afetaria a segunda divisão da Bundesliga?

A segunda divisão da Bundesliga também seria afetada pela novidade. O jogo de destaque atualmente marcado para sábado, às 20h30, passaria para sexta-feira, às 18h30, cinco vezes por temporada. Nessas rodadas, o número de partidas de sexta-feira na segunda divisão aumentaria de duas para três. A emissora ZDF também poderia se beneficiar, já que, dependendo das circunstâncias, poderia mostrar os melhores momentos de dois jogos de destaque da Bundesliga no programa "Aktuellen Sportstudio".

Uma primeira proposta para a concessão dos direitos de mídia deve ser apresentada ao órgão federal de defesa da concorrência na virada do ano. A aprovação é esperada para o fim de 2027, e o leilão dos direitos de transmissão deve começar no segundo trimestre de 2028.