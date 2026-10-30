Revolução histórica: a liga americana abandona sua tradição e adota o modelo europeu

A Major League Soccer (MLS) se prepara para uma nova fase em sua história, depois de anunciar oficialmente a mudança no formato da competição a partir de 2027, abandonando a realização da temporada dentro de um único ano civil e adotando o calendário usado nas principais ligas europeias, em um movimento que visa alinhar as competições norte-americanas ao mercado do futebol mundial.

Desde seu início em 1996, a liga norte-americana costumava realizar suas temporadas entre fevereiro e dezembro, mas o novo formato começará em julho de 2027, com a primeira temporada se estendendo até maio de 2028, tornando-se assim a primeira temporada na história da competição a se estender por dois anos civis, segundo o site oficial da liga.

A mudança proporcionará um período de férias de verão para jogadores e comissões técnicas durante o mês de junho, após o fim da temporada, nos moldes do que acontece nas ligas europeias, além de prever a adoção de duas janelas de transferências, uma de verão e outra de inverno, em sincronia com as principais datas do mercado de transferências na Europa.

Espera-se que essa mudança proporcione a estrelas como Lionel Messi, Antoine Griezmann e Robert Lewandowski uma experiência mais alinhada com o sistema de futebol ao qual estavam acostumados na Europa.

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Uma temporada de transição para evitar a paralisação das competições

Antes da transição completa para o novo formato, a liga norte-americana decidiu organizar uma temporada de transição curta no período de fevereiro a maio de 2027, para evitar a paralisação da competição por um longo período entre o fim da temporada de 2026 e o início da nova era em julho.

De acordo com o formato anunciado, as disputas da temporada de transição começam em 19 de fevereiro de 2027 e seguem até 8 de maio, com a participação das trinta equipes, que serão divididas em dois grupos. Cada equipe disputará 14 partidas, sendo 7 confrontos em casa e outros 7 fora, antes de as equipes classificadas avançarem para a fase eliminatória.

Novo formato para definir o título

Os ocupantes das oito primeiras posições em cada grupo se classificarão para a fase eliminatória, que será disputada em sistema de mata-mata durante o mês de maio, com as datas das partidas a serem definidas posteriormente.

A partida final está prevista para o fim de semana do feriado do "Memorial Day", que cai em 31 de maio de 2027, sendo a etapa de encerramento da temporada de transição, antes do início da primeira temporada completa seguindo o calendário europeu, em julho do mesmo ano.

A decisão representa uma transformação histórica na identidade da liga norte-americana e em seu calendário de competições, além de refletir uma tendência de fortalecer sua ligação com o sistema do futebol mundial, tanto no que diz respeito às datas das partidas quanto aos períodos de transferências.