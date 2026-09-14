O Comitê Executivo da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) se reúne nesta terça-feira para definir a escolha das cidades-sede das finais da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Liga Conferência e da Supercopa referentes aos anos de 2027 e 2028, além de anunciar a mudança no formato das competições de seleções nacionais a partir de 2028, tornando as Eliminatórias da Copa do Mundo, a Eurocopa e a Liga das Nações da Europa semelhantes ao sistema da Liga dos Campeões.

Segundo o jornal espanhol Marca, a mais alta instância do futebol europeu aprovou esse novo modelo para ser aplicado após a Eurocopa de 2028, após uma revisão completa dos formatos atuais das competições de seleções nacionais masculinas e amplas consultas com todas as federações nacionais.

A nova estrutura fará com que a Liga das Nações da Europa passe, a partir da temporada 2028-2029, dos quatro níveis atuais para três níveis, cada um com 18 seleções. Cada liga será composta por três grupos com 6 seleções cada, nos quais cada seleção disputará 6 partidas contra 5 adversários diferentes, seja em casa ou fora, diante de seleções de classificações distintas, e em casa ou fora contra o adversário que estiver na sua mesma classificação.

Com a participação de 55 seleções, a terceira competição terá um grupo com 7 seleções, cuja tabela de jogos começa uma data antes da parada internacional, enquanto a competição se completará com as fases de quartas de final, semifinais e os confrontos decisivos de acesso e rebaixamento, sem qualquer alteração.

As Eliminatórias europeias também adotam uma estrutura dividida em categorias; a primeira competição terá 36 seleções dos níveis um e dois da Liga das Nações da Europa, enquanto a segunda competição terá as 18 (ou 19) seleções restantes.

A primeira competição terá três grupos, cada um com 12 seleções sorteadas de três classificações que reúnem 12 equipes cada, e cada seleção joga 6 partidas em sistema de ida e volta contra 6 adversários diferentes, sendo dois de cada classificação, à semelhança do sistema das competições de clubes da Uefa. Já a segunda competição será organizada exatamente como o terceiro nível da Liga das Nações, com três grupos de 6 seleções (ou um com 7 seleções).

Apesar de as seleções anfitriãs se classificarem diretamente para as finais, elas participarão das Eliminatórias europeias com um objetivo ligado à sua posição na edição seguinte da Liga das Nações da Europa. As seleções mais bem classificadas de cada grupo da primeira competição se classificam diretamente, enquanto as vagas restantes são concedidas por meio de um sistema de repescagem que garante oportunidades justas de classificação até mesmo para as seleções da segunda competição.

A cerimônia de apresentação do sistema detalhado, para sua aprovação final, ocorre durante a reunião do Comitê Executivo neste mês de setembro, com uma análise completa do novo sistema a ser apresentada em coletiva de imprensa após a reunião.

A União Europeia anunciará na terça-feira o estádio que sediará a final da Liga dos Campeões de 2029, com o estádio Spotify Camp Nou como a opção preferida, à frente do estádio de Wembley, o outro candidato, enquanto a final de 2027 será realizada no estádio Metropolitano e a final de 2028 em Munique, por ter sido a única candidata a apresentar pedido de sediar o evento.



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