O técnico alemão do Barcelona, Hans Flick, sabe que um calendário extremamente congestionado espera sua equipe, e que ele precisará de todos os seus jogadores em plena forma, especialmente daqueles cujo impacto foi menor até agora.

De acordo com o jornal catalão "Sport", Flick tem clara sua convicção: os grandes títulos desta temporada não se decidem apenas com onze titulares, mas sim com a manutenção do ritmo competitivo de um elenco inteiro à disposição.

A partir dessa premissa, o treinador alemão enviou uma mensagem clara ao vestiário do Blaugrana: recarreguem as baterias e aproveitem o período de pausa, mas voltem com concentração total, e que todos estejam prontos, porque o rodízio está chegando.

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E para o grupo de jogadores que permaneceu na cidade esportiva do Barça, após nove dias de descanso total para recuperar as energias, as instruções não se limitaram apenas ao repouso. A comissão técnica elaborou planos específicos de trabalho individual, para garantir que eles mantenham a mesma frescura e preparação física de que gozam seus companheiros, que disputaram minutos exaustivos com suas seleções.

Esse longo período de pausa foi atípico, e o objetivo dos preparadores físicos, liderados por Benjamín Kugel, era que esses jogadores, ao retornarem, não sentissem ter passado longos dias sem treinos coletivos.

E tudo gira em torno do calendário congestionado que espera o Barcelona. Um ritmo frenético, à razão de dois jogos por semana, obrigará Flick a fazer rodízio no elenco.

No horizonte há etapas extremamente difíceis, entre elas compromissos europeus fora de casa do porte do confronto contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, e a complicada viagem para enfrentar o Galatasaray na Turquia, tudo isso ao lado do grande compromisso aguardado diante do Real Madrid: o Clásico no próximo dia 25 de outubro.

A hora dos reservas

Com o início da temporada, houve elementos que não tiveram grande continuidade, ou que ainda não participaram como titulares nas oito partidas oficiais que a equipe disputou. Jogadores como Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim e Bryan Gil não começaram nenhuma partida como titulares nesta temporada, enquanto foram limitados os minutos de jogadores que cumpriram papéis importantes com Flick em temporadas anteriores, como Alejandro Baldé e Gavi.

Flick considera essencial que todo o grupo esteja pronto e preparado em cem por cento quando chegar a hora de entrar em campo, como tem sido até agora. Jesus, por exemplo, participou de forma intermitente e marcou dois gols, e é provável que esteja entre os convocados após a pausa, segundo o "Sport".

Já a situação de Bryan Gil é especial, pois ele se acostumou a ficar de fora das listas de convocados no início da temporada. Flick havia pessoalmente barrado a transferência do jogador para o Girona, na janela de transferências do verão, por confiar em seu potencial, e lhe garantiu que sua oportunidade chegaria mais cedo ou mais tarde, especialmente com o cansaço que muitos jogadores vêm sofrendo após estas semanas com suas seleções.

"Vírus da FIFA"

A comissão técnica estava plenamente ciente dos riscos que essa pausa traz, tanto em termos de carga física excessiva quanto de longas viagens. E as piores previsões se concretizaram com Raphinha, que voltou lesionado após sua participação com a seleção brasileira.

Com a aproximação do jogo contra o Getafe, o treinador alemão pode pensar em poupar o brasileiro para evitar riscos, um contratempo que ao mesmo tempo escancara a porta da titularidade para jogadores como Jesus ou Hamza.

Mas o cansaço é grande também nas pontas, já que Lamine Yamal e Anthony Gordon foram submetidos a grande desgaste com suas seleções, assim como na linha defensiva, onde Cubarsí, Cancelo e Xavi Espart disputaram muitos minutos.

Eric García é um dos jogadores que retornaram cedo, após sentir um leve incômodo, por isso ficará claro se a decisão será tratar sua situação também com cautela.



