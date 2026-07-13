Revoltado, lutador de kung fu e astro mundial: a história sem censura de Patrice Evra

Quase nenhum jogador está tão associado a um dos maiores escândalos da história da Copa do Mundo quanto Patrice Evra, parte 15 da nossa série Rebel United.

Existem imagens que marcam para sempre o futebol. A “Mão de Deus” de Diego Maradona, a cabeçada de Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, a inacreditável final de Doha em 2022.

E depois há essa imagem de um ônibus da seleção em Knysna, na África do Sul. Diante do ônibus estão jornalistas, equipes de filmagem e dirigentes perplexos.

Lá dentro, os jogadores da seleção francesa estão sentados e se recusam a descer. O treino? Boicotado. O técnico? Completamente à margem. No centro desse escândalo histórico está — quer ele queira ou não — o capitão dessa equipe: Patrice Evra.

Evra, na época lateral-esquerdo do Manchester United, era, naquele momento, um dos jogadores de futebol mais bem-sucedidos da Europa. Cinco campeonatos ingleses, uma conquista da Champions League e a reputação de um líder intransigente haviam feito dele o comandante dos Bleus. Mas, em vez de conduzir a França rumo ao bicampeonato da Copa do Mundo, Evra tornou-se o rosto de um dos maiores escândalos da história do futebol.

No entanto, seria simplista demais reduzir Patrice Evra apenas a Knysna. Pois poucas carreiras reúnem tantas contradições quanto a do francês. Ele foi jogador de futebol de rua e estrela mundial, líder no vestiário e provocador, queridinho do público e, também, figura polêmica.

O canhoto conquistou praticamente tudo o que havia para conquistar no futebol de clubes, deu um chute de kung fu na cabeça de um torcedor, causou espanto regularmente com vídeos bizarros nas redes sociais e, anos mais tarde, falou abertamente sobre o abuso sexual sofrido na infância, bem como sobre o racismo cotidiano que enfrentou como profissional.

Evra foi muitas coisas. Mas nunca foi chato. No entanto, sua história começou de forma tudo menos glamorosa.

A história de Evra começa no futebol de rua

Patrice Evra nasceu em 15 de maio de 1981 em Dakar, no Senegal, mas, como tantos outros jogadores de futebol de nível mundial, cresceu nos subúrbios de Paris. Passando por clubes menores e pelas ruas da cidade, ele lutou para chegar ao topo antes de conseguir sua grande chance no Monaco, sob o comando do técnico Didier Deschamps.

Como lateral-esquerdo com grande poder ofensivo, ele levou, de forma surpreendente, o time azarão à final da Liga dos Campeões em 2004, entrando assim na lista de desejos dos principais clubes europeus.

Em janeiro de 2006, Sir Alex Ferguson contratou o então jogador de 24 anos pelo Manchester United por cerca de oito milhões de euros. Embora sua estreia contra o Manchester City tenha sido desastrosa – Ferguson o tirou de campo já no intervalo –, o escocês manteve fé em sua nova contratação. Uma decisão que viria a valer a pena.

Nos anos seguintes, Evra tornou-se um dos melhores laterais-esquerdos do mundo. Com o Manchester United, conquistou cinco campeonatos ingleses, além da Champions League de 2008, e, ao lado de Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Ryan Giggs, Paul Scholes e Wayne Rooney, integrou o núcleo de uma das equipes mais bem-sucedidas da história do clube.

Dentro do vestiário, Evra era considerado um líder nato. Expressivo, emotivo e sempre pronto a dar sua opinião, ele assumia responsabilidades e não se esquivava de conflitos – características que o tornavam indispensável para Ferguson. Essas mesmas características, porém, viriam a se tornar sua maior ruína poucos anos depois.

A combinação de carisma, liderança e imprevisibilidade fez dele um capitão nato. Por isso, quando a França viajou para a África do Sul para a Copa do Mundo de 2010, ninguém menos que Patrice Evra vestiu a braçadeira de capitão da equipe francesa.

Parecia que seria o ápice lógico de uma carreira extraordinária. Em vez disso, foi ali que começou o capítulo que, até hoje, ensombra seu nome.

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Evra e o drama da Copa do Mundo de 2010

Pois a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul não se tornou seu ápice esportivo, mas sim uma queda sem precedentes – para ele pessoalmente e para todo o futebol francês.

No entanto, mesmo antes do apito inicial, quase nada indicava que a França pudesse disputar o título. O técnico da seleção, Raymond Domenech, era alvo de controvérsias há anos. A chegada à final da Copa do Mundo de 2006 foi seguida por uma Euro decepcionante em 2008, decisões questionáveis sobre a escalação e tensões cada vez maiores entre o técnico e a equipe. Domenech era considerado fechado, teimoso e praticamente inacessível. Suas ideias táticas eram cada vez mais questionadas, enquanto a relação com líderes do elenco já estava abalada há muito tempo.

Evra deveria, como capitão, servir de mediador entre o técnico e a equipe. Uma tarefa que logo se revelaria impossível.

A França estreou no torneio com um decepcionante empate em 0 a 0 contra o Uruguai. Muito mais grave do que o resultado, porém, foi a impressão deixada em campo. Os Bleus pareciam sem ideias, sem inspiração e surpreendentemente apática. Especialmente a surpreendente mudança de esquema de Domenech pouco antes do início do torneio causou espanto internamente. Vários jogadores não conseguiam entender por que jogadas bem ensaiadas foram de repente descartadas.

Evra falou abertamente sobre isso mais tarde. Ele contou, meses depois, que, após quase todos os treinos, seus companheiros de equipe vinham até ele e reclamavam da falta de preparação tática. Em vez de se discutir futebol, falava-se constantemente de questões secundárias. Praticamente não havia mais um diálogo verdadeiro entre a equipe e o técnico.

Esse conflito latente ainda permanecia a portas fechadas. Isso mudou repentinamente após a segunda partida da fase de grupos contra o México.

Copa do Mundo de 2010: Anelka e Domenech mudaram tudo

A França perdeu merecidamente por 2 a 0 e, de repente, ficou com as costas contra a parede. No entanto, poucas horas depois, quase ninguém falava mais sobre a partida. Em vez disso, uma manchete abalou todo o torneio.

O atacante Nicolas Anelka teria ofendido gravemente Domenech no intervalo, após uma crítica tática. O jornal esportivo francês L’Equipe publicou o texto na manhã seguinte em sua primeira página. A Federação Francesa reagiu imediatamente e cortou Anelka da seleção.

O que foi concebido como uma medida disciplinar necessária acabou se tornando o ponto de virada de toda a Copa do Mundo.

Dentro da equipe, reinava puro espanto com a decisão. Muitos jogadores estavam menos indignados com o comportamento de Anelka do que com o fato de que assuntos internos do vestiário tivessem vazado para a mídia. Para eles, não era apenas um companheiro de equipe que havia sido sacrificado – eles se sentiam traídos. Patrice Evra de repente se viu no meio de todas as frentes.

Como capitão, ele precisava, por um lado, representar a federação; ao mesmo tempo, possuía grande confiança da equipe. Ele optou por ficar do lado do vestiário. Em 20 de junho, a situação chegou ao auge.

Na verdade, a França deveria realizar o treino em Knysna, na África do Sul, antes da partida decisiva da fase de grupos contra a anfitriã África do Sul. Centenas de jornalistas e equipes de filmagem já aguardavam no campo de treinamento. Mas, em vez de uma sessão normal, ocorreu uma cena que entraria para a história do futebol.

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Evra no centro: boicote ao treino como ápice da tensão

Primeiramente, Evra teve uma discussão acalorada com o preparador físico Robert Duverne no campo de treinamento. A discussão se intensificou a tal ponto que Duverne, furioso, jogou seu cronômetro e a camiseta de treino no chão e saiu do local. Imagens dessa explosão de raiva deram a volta ao mundo pouco depois. Mas o verdadeiro espetáculo só começou depois disso.

Os jogadores da seleção francesa voltaram todos juntos para o ônibus da equipe. Domenech ficou inicialmente parado, sem saber o que fazer, diante do veículo. Poucos instantes depois, a porta do ônibus se fechou. O ônibus avançou alguns metros e parou. Ninguém desceu.

O treino havia terminado antes mesmo de começar. Os jogadores decidiram boicotar a sessão – em protesto contra a exclusão de Anelka. Lá fora reinava um espanto total. Câmeras filmavam cada movimento, repórteres tentavam entender o que estava acontecendo. Domenech acabou recebendo uma declaração por escrito da equipe, na qual esta manifestava sua solidariedade a Anelka. Justamente o técnico da seleção teve que ler essa declaração ele mesmo diante das câmeras – uma imagem que destruiu definitivamente sua autoridade.

A França havia destituído publicamente seu técnico. E Evra? Embora até hoje se discuta quem realmente iniciou o boicote, o capitão foi inevitavelmente o rosto da revolta. Como líder da equipe, ele personificou, para muitos observadores, o colapso da seleção francesa. A mídia o chamou de mentor, políticos exigiram consequências, e ex-jogadores da seleção fizeram críticas contundentes.

O termo “Knysna” tornou-se, na França, em poucos dias, sinônimo de vergonha. Do ponto de vista esportivo, o torneio já estava perdido de qualquer maneira. A França também perdeu a última partida da fase de grupos contra a anfitriã África do Sul por 1 a 2 e foi eliminada já na fase de grupos, terminando em último lugar na tabela, com apenas um ponto e um único gol marcado. Para a vice-campeã mundial de 2006, foi uma das maiores vergonhas de sua história. A investigação começou imediatamente após o retorno.

Domenech teve que deixar o cargo. A Federação Francesa de Futebol abriu inquéritos contra vários jogadores. Evra foi intimado, assim como Franck Ribéry, Nicolas Anelka, Jérémy Toulalan e Éric Abidal. No fim, o capitão recebeu uma suspensão de cinco partidas pela seleção. O que chamou a atenção, porém, foi que Evra não procurou desculpas. Meses depois, ele fez um balanço implacável contra Domenech. Afirmou que não houve diálogo, que a equipe estava mal preparada taticamente e que, após cada treino, os jogadores reclamavam com ele sobre o técnico. Ao mesmo tempo, porém, ele admitiu que a equipe também havia falhado.

“Os principais responsáveis estavam em campo”, disse Evra, em retrospecto. O boicote aos treinos também teria sido um erro. Os jogadores deveriam ter expressado sua solidariedade com Anelka de outra forma. Foi um tom notavelmente autocrítico – um tom que, no entanto, mal conseguiu mudar a imagem pública. Pois sempre que hoje se fala na França do “ônibus de Knysna”, inevitavelmente surge também o nome de Patrice Evra.

O capitão, que na verdade deveria unir uma nação, tornou-se, em vez disso, o símbolo de seu maior desastre no futebol. E, no entanto, nem mesmo esse capítulo seria a coisa mais insana que sua extraordinária carreira ainda reservava.

Com o desastre de Knysna, a reputação de Evra parecia definitivamente destruída. Muitos profissionais teriam desmoronado diante de tal mancha, mas isso nunca fez parte de sua personalidade. Em vez de se afastar, o francês continuou, nos anos seguintes, sendo o que sempre fora: barulhento, emotivo e imprevisível.

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Novembro de 2017: Evra e o chute de kung fu

A escalada mais espetacular, sem dúvida, ocorreu em novembro de 2017. Antes de uma partida da Liga Europa entre o Olympique de Marseille e o Vitória de Guimarães, Evra foi insultado por seus próprios torcedores durante o aquecimento. Sua reação viralizou: o francês saltou em direção a um espectador e desferiu um chute de kung fu na cabeça dele – uma cena que inevitavelmente trouxe à memória Eric Cantona. O árbitro lhe mostrou o cartão vermelho antes mesmo do apito inicial; a UEFA o suspendeu por sete meses, e o Marseille rescindiu seu contrato logo em seguida. Foi o fim pouco glorioso de uma carreira excepcional no clube.

Mesmo fora de campo, Evra continuou sendo um convidado constante nas manchetes. Após encerrar a carreira, ele se tornou uma das figuras mais marcantes nas redes sociais com seu lema “I love this game”. Milhões de fãs acompanhavam seus vídeos excêntricos, nos quais ele dançava, beijava frangos crus ou parodiava Cristiano Ronaldo com um piscar de olhos, ao lado de ovelhas em um barco. Entre o humor bizarro e o absurdo total, muitas vezes parecia haver apenas uma linha tênue para Evra.

No entanto, nem toda provocação era inofensiva. Após a sensacional eliminação do Paris Saint-Germain pela Champions League contra o Manchester United, Evra se referiu aos jogadores do PSG em 2019, em um vídeo no Snapchat, como “bando de viados”. Após uma onda de críticas, ele afirmou: “Amo todas as pessoas e não sou homofóbico.” A palavra francesa “pede” teria sido traduzida incorretamente e o vídeo teria sido feito apenas como uma brincadeira. No entanto, o pedido de desculpas não convenceu a todos.

No entanto, o próprio Evra já havia passado por experiências de ódio contra minorias. Sua briga com Luis Suárez foi particularmente emotiva. Depois que o atacante do Liverpool supostamente proferiu vários insultos racistas contra Evra em 2011, durante uma partida da Premier League, o francês abordou o incidente publicamente. A Federação Inglesa suspendeu Suárez por oito partidas. O fato de os jogadores do Liverpool, pouco depois, terem se aquecido ostensivamente vestindo camisetas em apoio ao companheiro de equipe e de Suárez ter se recusado a apertar a mão de Evra no confronto seguinte dividiu o futebol inglês.

A história emocionante da infância de Evra

Para Evra, o caso foi muito mais do que uma simples briga entre dois profissionais. Repetidamente, ele relatou ter sofrido insultos racistas ao longo de sua carreira. “Quando falo sobre racismo, muitos pensam imediatamente que estou me fazendo de vítima. Mas falo sobre isso porque quero que as coisas mudem.” O caso Suárez tornou-se, portanto, um dos precedentes mais importantes da Inglaterra.

Por trás de todas essas confusões, porém, escondia-se um Patrice Evra que o público desconhecia completamente há décadas. Somente em 2021, o ex-jogador da seleção nacional revelou, em sua autobiografia, que havia sofrido abuso sexual por parte de um professor quando tinha 13 anos. “Não quero ser uma vítima. Quero ser um exemplo.” Durante décadas, ele permaneceu em silêncio porque sentia vergonha. Só depois dos 40 anos é que encontrou coragem para falar publicamente sobre o assunto.

Evra costumava dizer o que pensava, independentemente de receber aplausos ou críticas ferrenhas por isso. Essa autenticidade o tornava simpático, mas também levava regularmente a deslizes. Entre chutes de kung fu, vídeos bizarros na internet, deslizes verbais e sua luta determinada contra o racismo, sempre se revelava a mesma pessoa: impulsiva, emotiva e intransigente.

Talvez Patrice Evra nunca tenha sido o herói que o futebol desejava – mas certamente foi uma das figuras que o esporte nunca esquecerá.