Revoltado com pênalti não apitado para o América-MG, Lisca vive “maldição” de vices

Sem títulos de peso na carreira, o treinador segue "batendo na trave" em momentos decisivos

O empate por 0x0 entre Atlético Mineiro e América Mineiro garantiu o título do Campeonato Mineiro para o Galo, e deu continuidade à “maldição dos vices” que acompanha Lisca, treinador do Coelho.

Com o resultado deste sábado (22), o treinador segue sem conquistar sequer um título de expressão em sua carreira. O América, por sua vez, perdeu a chance de levantar a taça pela primeira vez desde 2016, quando bateu o próprio Atlético na final.

Apesar da promoção para a Série A do Brasileirão em 2020, Lisca e o América deixaram escapar o título e ficaram com o vice. O resultado persegue o técnico de 48 anos, que também já terminou em segundo no Gauchão (pelo Juventude), no Pernambucano (pelo Náutico) e na Série D, com o Caxias do Sul.

Após ver o América Mineiro desperdiçar uma cobrança de pênalti no segundo tempo, Lisca ainda reclamou muito de um lance duvidoso já nos acréscimos, quando jogadores e comissão do Coelho cobraram a revisão do VAR, que não aconteceu.

Ao fim da partida, o diretor Marcus Salum afirmou que o América vai solicitar o áudio do VAR, e promete "responsabilizar as pessoas envolvidas". O perfil oficial do clube nas redes sociais também repercutiu as queixas, com direitop a vídeo do lance polêmico.