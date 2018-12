Revoltado com caso Rabiot, Diretor do PSG acusa o Barcelona de não respeitar normas

Antero Henrique se mostrou indignado com a proposta do time catalão ao atleta do clube francês no último verão europeu

O diretor do PSG, Antero Henrique, afirmou na Rádio MonteCarlo, que o Barcelona realizou no último verão uma oferta por Adrien Rabiot. O mandatário, no entanto, afirmou que "sempre surpreendem os clubes que não respeitam as normas". Ele também se pronunciou sobre o que revelou a mãe e agente do jogador, Veronique Rabiot.

"Estou muito surpreendido. Disse que recebemos uma oferta neste verão e assim é. Recebemos no dia 29 de agosto às 8 horas, antes de fechar o mercado. Isso é simples, significa que o Barcelona chegou a um acordo com Rabiot antes de falar com a gente. A proposta do Barça foi ridicula e no clube ficamos muito supreendidos de que a oferta tenha sido tão baixa".

Sobre a possibilidade da transação, Antero qualificou como "proposta desrespeitosa para um jogador de primeiro nível como o Rabiot. Insisto, não é possível chegar a um acordo com o jogador em 24 horas. Por isso está claro que tinham um acordo".



(Foto: Getty Images)

Por último, em contra a todas as informações que haviam aparecido, o diretor afirmou que o atleta disse que não queria continuar no PSG.

"Me disse que não queria continuar no PSG.

O capítulo envolvendo Rabiot se soma a outros como Neymar e Verrati. O brasileiro terminou saindo do Camp Nou com o PSG como destino. Os catalães tentaram segurar o jogador mas não conseguiu deter o interesse do PSG e a ideia do camisa 10 de trocar de ares e deixar a sombra de Messi.

Por outro lado, o Barcelona tentou de todas as formas contratar Verrati, mas o PSG não permitiu a saída do italiano, algo que já havia acontecido com Thiago Silva e Marquinhos.