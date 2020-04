Revista elege Messi como melhor jogador dos últimos 25 anos e deixa CR7 e R9 para trás

O atacante argentino foi eleito pela "FourFourTwo" em lista com cinco brasileiros; confira os 25 nomes

Eleger os melhores jogadores dos últimos 25 anos não é uma tarefa fácil, com tantos craques que jogaram neste período. Mas a revista FourFourTwo se propôs a fazer essa eleição e Lionel Messi foi escolhido como o maior jogador deste período.

"O que mais há para falar?", indaga a publicação na justificativa de escolha do argentino. "O melhor jogador dos últimos 25 anos para a FourFourTwo elevou brilho e consistência à um patamar que dificilmente vimos antes. Messi marcou 603 gols em 687 jogos pelo Barcelona , mas está estatística parece reduzir toda a influência do jogador".

"Não somente um artilheiro, não somente um criador de jogadas e não somente um icônico passador e driblador, Messi é tudo isso e mais. Não conquistou a Liga dos Campeões em anos recentes mas ele ainda tem quatro títulos da competição, com 10 triunfos de LaLiga, dois atrás do recordista Paco Gento. Simplesmente o melhor", completa a revista.

Além do atacante do , completam o pódio da lista: Cristiano Ronaldo, atacante da , e Zinedine Zidane, ex-jogador e atual treinador do . Depois deles, aparecem na sequência Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

A publicação relembra as lesões do Fenômeno, mas relembra que mesmo assim ele foi decisivo para o pentacampeonato do Brasil . Sobre Ronaldinho, a revista retoma uma entrevista em 2012, quando o ex-craque afirmou que, quando criança, brincava de driblar seu cachorro. "Esse vira-lata ajudou a criar possivelmente o jogador mais técnico da história do futebol no ", afirma a FFT .

Outros três brasileiros aparecem na lista: na 11ª colocação, Rivaldo. "Forte e habilidoso, ele combinava a leveza de um dançarino de ballet com o instinto de um serial killer ". Em 14ª, o último brasileiro melhor do mundo: Kaká . "Um craque nível Rolls-Royce", resume a revista. Na 23ª posição, a revista colocou Romário: "um dos mais talentosos centroavantes na história".

Com cinco nomes entre os 25 eleitos, o Brasil lidera em indicados ao lado da , que também teve cinco jogadores na lista: Xavi (6º), Iniesta (7º), Busquets (20º), Raul (21º) e Sergio Ramos (24º).

Confira a lista completa dos melhores do mundo nos últimos 25 anos feita pela FourFourTwo .