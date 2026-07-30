Em uma escalada sem precedentes que pode abalar o futuro do futebol mundial, a União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA, anunciou uma posição decisiva sobre os planos da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, acenando com o boicote a todos os seus torneios, em um passo que pode mergulhar o esporte na mais grave crise institucional de sua história.

A UEFA emitiu, em nome de sua confederação continental e de todas as suas 55 federações nacionais associadas, um comunicado oficial no qual reafirmou sua recusa categórica e unânime à proposta da FIFA de vender participações acionárias na Copa do Mundo e em outros torneios a investidores do setor privado.

O comunicado ressaltou que a Copa do Mundo "não está à venda", considerando que o torneio representa um legado esportivo mundial construído ao longo de gerações de jogadores, seleções e torcedores, e que não pode ser transformada em um produto de investimento nem ter qualquer parte dela cedida a investidores.

A UEFA acusou a Federação Internacional de ter preparado o projeto em total sigilo e de o ter empurrado para aprovação sem realizar qualquer consulta real com as entidades responsáveis pela gestão do esporte, descrevendo isso como uma "profunda falha de liderança" e uma "renúncia à responsabilidade da FIFA como guardiã do futebol mundial".

O comunicado acrescentou que as federações nacionais foram colocadas diante de uma escolha obrigatória: aceitar a transferência do controle dos maiores torneios de futebol aos investidores ou arcar com as consequências, considerando que o que está acontecendo "não é uma decisão democrática, mas uma gestão baseada na intimidação e na coação".

A UEFA afirmou que a entrada de investidores na propriedade dos torneios da FIFA mudará o futebol para sempre, pois as decisões relativas às datas internacionais, aos regulamentos das competições e ao futuro do esporte passarão a estar subordinadas aos interesses dos acionistas e à obtenção de lucros, e não ao que serve ao futebol.

A União Europeia encerrou seu comunicado com o anúncio de uma posição sem precedentes, afirmando que nenhuma seleção filiada à UEFA participará de qualquer torneio organizado pela FIFA enquanto essa proposta continuar em vigor, a menos que seja completamente retirada, com a apresentação de garantias vinculantes de que não se abrirá a porta à propriedade privada dos torneios da FIFA no futuro.

O comunicado terminou com uma mensagem de tom contundente: "A Copa do Mundo pertence ao futebol e sempre pertencerá. E enquanto a Europa tiver voz, a Copa do Mundo não estará à venda."