Uma reportagem da imprensa francesa revelou nesta quarta-feira o envolvimento de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, em uma crise com a equipe de advogados que conduziu seu processo contra seu antigo clube, o Paris Saint-Germain.

Após meses de trâmites, um tribunal de Paris proferiu, em dezembro de 2025, uma sentença que obriga o ex-clube do jogador a pagar 61 milhões de euros em salários e bônus atrasados (55 milhões de euros, além de outros 5,9 milhões de euros referentes a férias devidas e juros).

Nesse processo, Delphine Verheyden, advogada do jogador há muito tempo, montou para seu cliente uma equipe robusta de advogados capazes de oferecer a melhor defesa possível: Pierre-Olivier Sur na área criminal, Thomas Clay na área civil e Frédéric Casserole no direito do trabalho, tudo isso em preparação para a audiência no tribunal do trabalho.





Esses advogados representam a elite dos especialistas em suas áreas e, por isso, cobram honorários elevados (chegando a centenas de euros por hora), ainda que sejam considerados relativamente baixos em comparação com os valores habituais.

Esses advogados de renome chegaram a um acordo com Fayza Lamari, mãe de Kylian Mbappé, que lhes permitia receber honorários condicionados à comprovação da responsabilidade do Paris Saint-Germain pelo pagamento de um valor superior aos 55 milhões de euros reivindicados pelo jogador.

Problema com Fayza Lamari

Mas o problema, segundo o jornal "L'Équipe", é que Lamari não assinou esse acordo e foi posteriormente acusada de descumprir seus compromissos verbais.

Em outras palavras, os advogados de Mbappé criticaram seu cliente pelo mesmo motivo pelo qual o Paris Saint-Germain o criticou (a postura de sua mãe).

Depois disso, Clay, Casserole e Sur apresentaram uma reclamação à Ordem dos Advogados, exigindo o valor de 6,2 milhões de euros com base no acordo apresentado a Fayza Lamari, mas ela considerou esse montante exagerado.

Ao final, as duas partes chegaram a um acordo amigável que prevê o pagamento de cerca de 1,5 milhão de euros, além dos honorários.

Fontes próximas a Mbappé negaram as acusações dirigidas ao jogador do Real Madrid de que ele não queria cumprir seus compromissos, afirmando que ele foi cauteloso e se recusou a se tornar uma "fonte de lucro rápido".

O jornal "L'Équipe" confirmou que Fayza Lamari e Ziad Hammoud, CEO do império econômico do astro do futebol, encerraram a colaboração com a advogada Delphine Verheyden, que representava o jogador havia uma década, após essa crise.