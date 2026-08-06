As negociações do Real Madrid com o espanhol Rodri, astro do Manchester City, entraram em uma fase complicada nas últimas horas, depois que surgiu um desentendimento entre as partes quanto às condições do contrato, ao mesmo tempo em que o Barcelona começou a se movimentar na tentativa de arrematar a transferência.

Isso ocorre depois que relatos da imprensa previram, na última quarta-feira, a desistência do Barcelona do negócio, o que abre caminho para o Real Madrid, que era o principal candidato a contratar o melhor jogador do Mundial de 2026.

Mas, segundo informações divulgadas pela rede Foot Mercato, especializada no mercado de transferências, com base no jornal Sport, a transferência de Rodri para o Real Madrid passou a estar ameaçada de paralisação, depois que o jogador manifestou reservas quanto à proposta apresentada pelo clube merengue, apesar de sua concordância inicial em assinar um contrato de quatro temporadas.

O jornal acrescentou que as negociações registraram uma tensão notável, a ponto de a conclusão do negócio já não estar garantida, diante da insistência do jogador em obter melhores condições financeiras, ao mesmo tempo em que reafirma seu desejo de retornar ao Campeonato Espanhol, mas não a qualquer preço.

O Real Madrid havia voltado sua atenção para Rodri após ficar próximo de fechar a contratação do marfinense Yan Diomandé, que se prepara para se juntar às fileiras do time, depois que a direção conseguiu concluir um dos negócios mais complicados do verão.

Relatos espanhóis indicaram que o presidente do clube, Florentino Pérez, não estava entusiasmado no início com a contratação de Rodri, por conta de sua idade relativamente avançada e de seu histórico de lesões, mas o desempenho apresentado pelo jogador, especialmente após ser eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, levou os dirigentes do clube a reconsiderar sua posição.

Por outro lado, relatos da imprensa revelaram que o Barcelona decidiu entrar com força na disputa pela contratação do jogador do Manchester City, depois de reabrir o processo de sua contratação, um assunto que já estava em pauta dentro do clube catalão mesmo antes da Copa do Mundo.

O jornalista Ben Jacobs afirmou que o Barcelona já iniciou suas conversas a respeito do jogador e se prepara para apresentar uma proposta oficial, apesar do desejo do Manchester City de manter seus serviços.

Jacobs esclareceu que o Real Madrid era considerado o candidato mais destacado a fechar o negócio, mas o Barcelona também representa um destino atraente para Rodri, que prefere retornar à Espanha por razões esportivas e familiares.

Ao mesmo tempo, o Manchester City não parece disposto a abrir mão de seu astro com facilidade, já que relatos apontaram que o clube inglês exige entre 75 e 80 milhões de euros para aceitar sua venda, enquanto o Real Madrid não pretende ultrapassar um teto que varia entre 50 e 60 milhões de euros, o que aumenta ainda mais a complexidade das negociações.