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Ahmed Mansy

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Reviravolta surpreendente: Barcelona atrapalha transferência de Anis Hadj Moussa para o Al-Ittihad

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O astro argelino não vai se juntar ao clube saudita

O Barcelona atrapalhou a transferência do argelino Anis Hadj Moussa, ponta do Feyenoord da Holanda, para o Al-Ittihad, durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o Al-Ittihad chegou a um acordo com o Feyenoord para a contratação de Anis Hadj Moussa no atual mercado de verão, após enviar uma proposta financeira no valor de 30 milhões de euros.

No entanto, o jornal holandês "De Telegraaf" confirmou que o Feyenoord recusou concluir o negócio, diante do déficit ofensivo de que o time poderia sofrer caso perdesse seu astro argelino.

O clube holandês já havia se desfeito de seu atacante japonês Ayase Ueda, em favor do Lille da França, na semana passada, o que torna a saída de Anis Hadj Moussa em seguida algo ainda mais complicado.

A janela de transferências de verão na Holanda foi encerrada na noite de ontem, quarta-feira, o que significa que o Feyenoord não poderá contratar um jogador substituto para compensar a saída de Moussa.

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O clube holandês só poderá contratar jogadores que não tenham contratos com seus clubes e, mesmo nesse caso, não conseguirá inscrevê-los em sua lista na Liga dos Campeões da Europa, após o encerramento do período de inscrição ontem.

O Feyenoord considera que a saída de Anis Hadj Moussa afetará as chances do time na Liga dos Campeões da Europa, sobretudo porque começará a competição enfrentando o Barcelona, na próxima quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou.

Assim, o Al-Ittihad terá de buscar uma opção alternativa, a fim de compensar seu fracasso em contratar o ponta argelino, especialmente após a saída do ponta francês Moussa Diaby para o Bayer Leverkusen, anteontem, terça-feira.

Vale lembrar que Anis Hadj Moussa apresentou grandes atuações com o Feyenoord desde a transferência para suas fileiras no verão de 2024, tendo disputado 86 partidas, nas quais conseguiu marcar 26 gols e dar 13 assistências.

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