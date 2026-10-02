Reviravolta surpreendente: a crise entre Cristiano Ronaldo e Portugal toma um rumo diferente

A Federação Portuguesa de Futebol começou a se movimentar para conter a crise com Cristiano Ronaldo, após o capitão da seleção deixar a concentração da equipe, em uma atitude que gerou ampla polêmica em Portugal nos últimos dias.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal "Marca", nesta sexta-feira, os dirigentes da federação pretendem realizar uma reunião com Ronaldo na próxima semana, com o consentimento do jogador, na tentativa de aproximar os pontos de vista de todas as partes, incluindo o técnico Jorge Jesus.

A Federação Portuguesa deseja reconduzir a relação com Ronaldo ao seu rumo normal e encerrar a crise atual de forma tranquila, mantendo a possibilidade de dar continuidade à sua trajetória com a seleção nacional e evitando que ela chegue ao fim por causa dos acontecimentos recentes.

Os dirigentes da federação consideram que Ronaldo, por ser uma das maiores lendas do futebol português, merece um desfecho à altura de tudo o que ofereceu com a camisa da seleção ao longo de sua carreira, e à altura do respeito e da dignidade que carrega.

A Federação Portuguesa havia emitido um comunicado após a saída de Ronaldo da concentração da seleção na terça-feira, no qual se concentrou nas preparações esportivas para os próximos jogos, sem abordar os detalhes da crise.

O comunicado dizia, na ocasião: "Toda a delegação da seleção mantém sua total concentração nos próximos compromissos da seleção nacional e na conquista dos objetivos estabelecidos".

Muitos imaginaram que a Federação Portuguesa estivesse irritada com a atitude de Ronaldo e quisesse ignorá-lo, especialmente depois de ter concedido a camisa número 7 ao seu companheiro Rafael Leão na partida contra a Dinamarca, no dia seguinte à crise.

Mas a verdade, segundo a reportagem da "Marca", é que os dirigentes da federação estão tentando conter o desentendimento com Ronaldo e reconduzir a relação entre as duas partes ao seu rumo normal.

Além disso, os dirigentes da seleção portuguesa foram obrigados a conceder a camisa de Ronaldo a outro jogador, por causa dos regulamentos que exigem que as seleções tenham os números das camisas dos jogadores da lista de 1 a 23.

Ao mesmo tempo, a seleção portuguesa se prepara para disputar sua última partida na atual data Fifa, contra a Noruega, na quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, marcada para o próximo domingo.