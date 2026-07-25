O Wydad começou a assentar as primeiras pedras do seu novo projeto, após a eleição de Ibrahim El Asri para presidente do clube. As atenções voltam-se agora para uma série de decisões aguardadas que definirão os contornos da equipa na próxima temporada, encabeçadas pelo anúncio do novo treinador, a par das movimentações no mercado de transferências para reforçar as fileiras do "Vermelho", com vista a recuperar o seu lugar nos pódios de conquistas.

O Wydad prepara-se para anunciar, nas próximas horas, a contratação do novo treinador da equipa principal, através do presidente recém-eleito Ibrahim El Asri.

A direção do clube decidiu contratar um treinador estrangeiro, depois de, nas últimas horas, ter sondado várias partes sobre a possibilidade de entregar a missão a um treinador marroquino, antes de a decisão pender a favor da opção estrangeira.

O site "Le Site Info Sport" marroquino confirmou que o uruguaio Daniel Carreño será o novo diretor técnico do Wydad, ao abrigo de um contrato de uma temporada, durante a qual trará consigo uma equipa técnica completa.

O relatório acrescentou que Carreño reuniu o consenso das várias componentes do clube, tendo o seu nome figurado no programa eleitoral de Ibrahim El Asri durante a campanha para a presidência do Wydad, o que reflete a grande convicção nas suas capacidades e experiência.

O treinador uruguaio possui um currículo notável, tendo já conduzido o Al Nassr saudita à conquista do título do Campeonato Saudita, para além de experiências de destaque como treinador na região árabe.

O dossiê Younes Eddahmani

No plano das transferências, o Wydad tem agora uma nova oportunidade de contratar uma das principais figuras do campeonato marroquino, depois de as negociações relativas ao jogador Younes Eddahmani terem voltado à ribalta.

O "Le Site Info Sport" referiu que um dos anteriores candidatos à presidência do Wydad tinha entrado em negociações avançadas com Eddahmani antes das eleições, mas a sua derrota na corrida à presidência levou à interrupção das negociações, apesar do desejo do jogador de vestir a camisola da equipa vermelha.

A mesma fonte esclareceu que várias personalidades do clube pediram ao novo presidente Ibrahim El Asri para retomar as negociações com Eddahmani, dada a convicção nas suas capacidades técnicas e na sua aptidão para acrescentar a mais-valia pretendida, além do seu evidente desejo de se juntar ao Wydad.

Prevê-se que o atual mercado de verão registe uma grande atividade no seio do Wydad, com a nova direção a procurar concretizar vários negócios para reforçar as diversas posições, com o objetivo de construir uma equipa forte, capaz de disputar os títulos com garra e de devolver o clube aos pódios de conquistas após o período recente.