Reviravolta na disputa pela Bola de Ouro: má notícia para um dos principais favoritos

A expectativa cresce para a entrega da Bola de Ouro na próxima segunda-feira. Dois dias antes do anúncio do vencedor, várias casas de apostas alteraram de forma significativa as cotações dos principais candidatos.
A disputa pelo prestigioso prêmio individual parece se concentrar em três jogadores: Lamine Yamal, Harry Kane e Kylian Mbappé. Yamal impressionou na última temporada com 16 gols e 11 assistências em LaLiga, competição em que o Barcelona conquistou novamente o título com autoridade. Além disso, o atacante de 19 anos venceu a Supercopa da Espanha e ajudou a Espanha a conquistar a Copa do Mundo de 2026, feito que, no passado, frequentemente teve grande peso na escolha do vencedor.
Ainda assim, Kane é, de longe, o mais cotado para receber a Bola de Ouro. O atacante do Bayern de Munique teve uma temporada de produtividade inédita, com nada menos que 73 gols em 65 partidas oficiais. Neste sábado, o inglês aparece com cotação média de 1,35, o que o coloca como favorito absoluto.
Para Yamal, o cenário é consideravelmente menos favorável do que há algumas horas. A maioria das grandes casas de apostas elevou repentinamente e de forma significativa a cotação da estrela do FC Barcelona. A cotação da jovem promessa do Barcelona saltou de 3,25 para 6,00, indicando que as casas de apostas agora consideram bem menores suas chances de vencer.
Uma possível explicação para a mudança é a recente vitória de Kane na eleição para o prêmio conhecido como "100 MARCA". A distinção é concedida por um júri internacional de jornalistas, ex-jogadores e treinadores. Ao todo, 226 votantes indicaram suas preferências ao selecionar 15 jogadores entre 100 indicados. O primeiro colocado recebia 30 pontos, o segundo, 25, e o terceiro, 23.
Kane acabou levando a melhor com 3.962 pontos, apenas 25 a mais que Yamal, que terminou com 3.937. Mbappé completou o pódio com 3.440 pontos, seguido por Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Pau Cubarsí.
Se Yamal conquistar a Bola de Ouro na segunda-feira, o ponta-direita de 19 anos fará história como o vencedor mais jovem de todos os tempos. O recorde pertence atualmente ao ex-atacante do Barcelona Ronaldo, premiado em 1997, aos 21 anos.