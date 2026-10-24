A expectativa cresce para a entrega da Bola de Ouro na próxima segunda-feira. A dois dias do anúncio do vencedor, várias casas de apostas alteraram de forma expressiva as cotações dos principais candidatos.

A disputa pelo prestigiado prêmio individual parece se concentrar em três jogadores: Lamine Yamal, Harry Kane e Kylian Mbappé. Yamal impressionou na última temporada com 16 gols e 11 assistências em LaLiga, competição na qual o Barcelona conquistou o título pelo segundo ano consecutivo com autoridade. Além disso, o atacante de 19 anos venceu a Supercopa da Espanha e ajudou a seleção espanhola a conquistar o título mundial de 2026, feito que, no passado, frequentemente teve grande peso na votação.

Ainda assim, Kane é, de longe, quem tem mais chances de receber a Bola de Ouro. O atacante do Bayern de Munique teve uma temporada de produtividade sem precedentes, com nada menos que 73 gols em 65 jogos oficiais. Neste sábado, o inglês aparece com cotação média de 1,35, o que o torna o grande favorito.

Para Yamal, o cenário é bem menos favorável do que há algumas horas. A maioria das grandes casas de apostas elevou repentinamente, e de forma considerável, a cotação do jogador do Barcelona. A cotação da jovem promessa saltou de 3,25 para 6,00, sinal de que as casas de apostas agora consideram suas chances de vitória bem menores.

Uma possível explicação para a mudança é a recente vitória de Kane na votação do chamado prêmio "100 MARCA". A honraria é concedida por um júri internacional formado por jornalistas, ex-jogadores e treinadores. Ao todo, 226 votantes escolheram 15 jogadores entre cem indicados, com 30 pontos para o primeiro colocado, 25 para o segundo e 23 para o terceiro.

Kane acabou vencendo com 3.962 pontos, apenas 25 a mais que Yamal, que terminou com 3.937. Mbappé completou o pódio com 3.440 pontos, seguido por Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Pau Cubarsí.

Se Yamal conquistar a Bola de Ouro na segunda-feira, o ponta-direita de 19 anos fará história como o vencedor mais jovem de todos os tempos. O recorde pertence atualmente ao ex-atacante do Barcelona Ronaldo, premiado em 1997, aos 21 anos.