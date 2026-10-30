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Muhammad Zaki
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Reviravolta na Copa Africana de Nações! CAF abandona plano polêmico de realizar o torneio a cada quatro anos e restabelece calendário tradicional bienal

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A Confederação Africana de Futebol (CAF) voltou atrás de forma surpreendente e confirmou que a Copa Africana de Nações voltará a ser disputada a cada dois anos. A mudança ocorre apenas alguns meses depois de a entidade ter sugerido que o torneio passaria a ser realizado a cada quatro anos.

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CAF abandona planos para Liga das Nações

A CAF pretendia substituir o calendário regular da Copa Africana de Nações por uma nova Liga das Nações Africanas. No entanto, dirigentes concluíram que a competição proposta levaria vários anos para se tornar financeiramente viável e autossuficiente.

Por isso, a entidade descartou formalmente o plano de realizar o torneio a cada quatro anos, apresentado em dezembro. A competição continuará a ser disputada a cada dois anos, apesar do antigo conflito de calendário com a temporada dos clubes europeus.

A definição das datas continua sendo um grande desafio logístico para os organizadores. O Mundial de Clubes da FIFA, ampliado para 32 equipes e disputado entre junho e julho, obrigou a CAF a voltar a realizar a principal competição continental durante as temporadas nacionais europeias.

Motsepe explica decisão da diretoria

O presidente da CAF, Patrice Motsepe, explicou que o retorno ao calendário tradicional atende às prioridades econômicas e esportivas do continente. A administração reconheceu a necessidade imediata de manter seu torneio consolidado e lucrativo.

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“A decisão do Comitê Executivo de voltar a organizar a Copa Africana de Nações a cada dois anos tem como objetivo promover, proteger e defender os interesses do futebol africano e das 54 associações filiadas à CAF, bem como os dos jogadores africanos que atuam em clubes fora do continente”, disse Motsepe em comunicado.

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Disputas judiciais afetam o legado do torneio

A mudança de rumo ocorre enquanto as consequências da dramática final de 2025, em Rabat, seguem sem solução. Senegal venceu por 1 a 0 na prorrogação, mas o Comitê de Apelações da CAF concedeu ao anfitrião Marrocos uma vitória por 3 a 0 por W.O. em março, após decidir que a saída de campo por 14 minutos configurou desistência da partida.

O diretor-geral do CAS, Matthieu Reeb, comentou a disputa judicial em andamento pelo título. “Sei que é uma longa espera para os torcedores, alguns meses depois da final entre Senegal e Marrocos. Espero que a decisão saia não hoje, nem amanhã, mas alguns dias depois”, afirmou Reeb. “Os fatos estão estabelecidos, são claros, e as discussões tratarão de algumas questões processuais e aspectos jurídicos.”

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Posteriormente, o tribunal confirmou que o painel arbitral de três integrantes precisará de mais tempo para emitir sua decisão definitiva, declarando: “Esse processo exigirá várias semanas, e a decisão do CAS é esperada para o fim de novembro de 2026.”

Perspectivas para 2027 e os anos seguintes

Enquanto aguarda a decisão final do CAS, a CAF também precisa se preparar para seu próximo grande evento. Quênia, Tanzânia e Uganda dividirão a organização da edição de 2027.

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As edições seguintes estão marcadas para 2028, 2031 e 2033. Os organizadores deixaram intencionalmente 2030 fora do calendário para evitar um conflito direto com a Copa do Mundo da FIFA do centenário.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.