No ambiente dos Colchoneros, portanto, prevalece após meses de dissenso a percepção de que a permanência do atacante de 26 anos no elenco do técnico Diego Simeone já não parece mais viável.

Ainda assim, a diretoria do Atlético vincula a repentina disposição para negociar a uma condição inegociável: o rival direto de liga, de Barcelona, não levará o jogador em hipótese alguma. Com isso, o destino preferido do vice-campeão mundial não vai se concretizar.

Todas as ofertas que o Barça apresentou nas últimas semanas aos madrilenos foram rejeitadas de imediato. Em vez de abrir negociações, a diretoria do Atlético remeteu de forma insistente à cláusula de rescisão prevista em contrato, no valor de 500 milhões de euros.

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Julian Alvarez aparentemente não quer se transferir para o Arsenal

Paralelamente, aparentemente se abre a porta para uma transferência à Premier League. O campeão inglês Arsenal, segundo a reportagem, faz forte investida por Alvarez e, com a nova diretriz do clube, também teria autorização para contratá-lo.

No entanto, esse cenário esbarra neste momento no veto do jogador. O atacante rejeita a ida para Londres e, em vez disso, insiste na transferência para o Barcelona, com o qual, segundo informações de vários veículos espanhóis, já tem um acordo há bastante tempo. O primeiro contato teria acontecido já no início do ano.

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Como aconteceu a ruptura entre Julian Alvarez e Atlético de Madrid?

A origem do conflito vem de mais tempo. Em fevereiro, a diretoria do Atlético havia assegurado verbalmente ao argentino, segundo a versão dele, que ele poderia deixar o clube no verão diante de uma proposta adequada.

O não cumprimento dessa promessa levou à ruptura. Na Copa do Mundo, Alvarez acabou tornando pública a turbulência, ao dizer que uma transferência seria a melhor opção para ele e também para o Atlético.

Essas declarações agravaram drasticamente o clima entre as partes. Embora os dirigentes em Madri ainda tivessem assegurado publicamente há poucos dias que não liberariam o centroavante em hipótese alguma, a pressão persistente agora aparentemente forçou uma mudança de postura. A situação, porém, segue travada, já que o planejamento de futuro de Alvarez continua prevendo uma transferência para o Camp Nou.