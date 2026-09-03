Reviravolta decisiva na "guerra fria" entre Mbappé e Bellingham: o plano de Mourinho deu certo?

O Real Madrid enfrentou diversos problemas internos na temporada passada, que o afetaram profundamente e contribuíram para que ficasse sem nenhum título.

Como exemplo, surgiram divergências acirradas entre alguns jogadores titulares e Xabi Alonso, o que levou à demissão do treinador. Além disso, o desentendimento entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni ganhou as manchetes dos jornais pelo mundo, enquanto Álvaro Arbeloa enfrentou problemas com alguns jogadores, incluindo Kylian Mbappé.

A chegada de José Mourinho ao banco do Real Madrid neste verão tinha, em parte, o objetivo de acalmar o clima tenso no vestiário.

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Essa medida vem obtendo um sucesso notável até agora, com três vitórias consecutivas em três partidas do Campeonato Espanhol, e os relatos espanhóis indicam que as coisas estão indo bem dentro do time. Parece que os métodos do treinador português, um pouco menos rígidos do que em sua primeira passagem, agradam aos jogadores mais experientes do Real Madrid, enquanto se diz que ele impõe rigor em determinados aspectos, como a intensidade dos treinos.

Reconciliação entre Mbappé e Bellingham

O programa "El Chiringuito" revelou novas informações, esclarecendo que houve uma reconciliação entre alguns jogadores.

Já haviam surgido divergências entre Kylian Mbappé e Jude Bellingham, e a tensão atingiu o ápice entre o jogador francês e o inglês na temporada passada.

Mas, de acordo com o programa de TV espanhol, as coisas se acalmaram nesta temporada, e os dois jogadores agora estão em plena harmonia.

Sem entrar em mais detalhes, e insinuando mais surpresas na próxima transmissão, o programa acrescentou que José Mourinho é um dos motivos dessa aproximação entre os craques do Real Madrid.

Os dois foram vistos, durante diversas comemorações de gols nesta temporada, celebrando juntos com enorme entusiasmo e cordialidade.

É natural que essa aproximação deixe Mourinho satisfeito, já que o treinador reconhece a importância do entrosamento e da sintonia entre Mbappé e Bellingham, e de uma atuação de destaque, para conquistar títulos nesta temporada.

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