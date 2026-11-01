"Reviravolta completa": o que Kane, Mbappé e Yamal mostraram na primeira aparição após a cerimônia da Bola de Ouro?

O trio formado por Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal foi alvo da atenção de muitos, uma semana após a cerimônia da Bola de Ouro.

Harry Kane, astro do Bayern de Munique, foi coroado com a Bola de Ouro na última segunda-feira, em cerimônia realizada em Londres. Mbappé, atacante do Real Madrid, ficou em segundo lugar, seguido por Yamal, ponta do Barcelona, em terceiro.

Ao longo desta semana, os torcedores acompanharam o que o trio que liderou a classificação da Bola de Ouro apresentou, e se esses jogadores foram afetados pelo que aconteceu na cerimônia.

Harry Kane: atuação apagada do dono da Bola de Ouro

Dois dias após a cerimônia da Bola de Ouro, o Bayern de Munique disputou uma partida pela Copa da Alemanha, diante do Magdeburg, e o time bávaro resolveu o jogo com uma vitória por 6 a 1.

Harry Kane ficou no banco de reservas durante toda a partida, já que o técnico Vincent Kompany preferiu poupá-lo após a cerimônia da Bola de Ouro.

Kane retornou à escalação do Bayern de Munique ontem, sábado, no clássico contra o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão.

O Bayern de Munique empatou com seu visitante, o Borussia Dortmund, por 2 a 2. Harry Kane não marcou, mas deu a assistência para o segundo gol de sua equipe, anotado por Upamecano aos 66 minutos.

Harry Kane apresentou um desempenho mediano, sem oferecer muito ao longo da partida, e recebeu a nota 6,5 de 10, segundo o site "SofaScore".

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Kylian Mbappé: gol polêmico e brilho evidente

O Real Madrid disputou apenas uma partida após a cerimônia da Bola de Ouro, da qual Kylian Mbappé saiu com grande decepção, já que esperava conquistar o prêmio.

O Real Madrid foi visitante hoje do Racing Santander, pelo Campeonato Espanhol, e venceu por 3 a 0.

Mbappé marcou o primeiro gol, de pênalti que ele mesmo sofreu, uma penalidade que gerou grande polêmica arbitral, com mais de um especialista em arbitragem afirmando que não era merecida.

Apesar disso, Mbappé converteu a cobrança, elevando seu número para 12 gols em 11 partidas na La Liga, e 15 gols em 14 partidas em todas as competições nesta temporada.

Mbappé esteve ativo diante do Racing e disputou a partida inteira, recebendo a nota 8,3 de 10, segundo o site "SofaScore", a terceira melhor avaliação de um jogador na partida, empatado com Huijsen, atrás de Arda Güler (8,7) e Bellingham (8,4).

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Yamal: partida perfeita

Da mesma forma, o Barcelona disputou apenas uma partida após a cerimônia da Bola de Ouro, diante do Deportivo Alavés, ontem, sábado, na La Liga, que teve uma participação de destaque de Lamine Yamal.

Yamal atuou por 74 minutos diante do Alavés, durante os quais marcou dois gols, aos 45+1 e aos 64 minutos, e deu uma assistência para Fermín López aos 23 minutos, conduzindo sua equipe a uma vitória avassaladora por 6 a 1.

Parece que Yamal não foi afetado pela derrota na disputa pela Bola de Ouro, nem pelo terceiro lugar atrás de Harry Kane e Mbappé, já que apresentou uma partida extremamente marcante.

O site "SofaScore" concedeu ao jovem astro a nota perfeita, 10 de 10, o que demonstra o nível apresentado por Yamal ontem.

Diante disso, o que o trio apresentou ao longo desta semana veio totalmente ao contrário do que aconteceu na grande cerimônia.

Yamal, que ficou em terceiro lugar, o que representou um grande choque para ele, brilhou intensamente e fez uma partida excelente. Mbappé, que foi o vice, apresentou um bom nível, mas não chegou ao nível de Yamal.

Já Harry Kane, o mais feliz, que realizou seu maior sonho ao ser coroado com a Bola de Ouro, não apareceu da forma esperada em uma partida que é a mais importante do futebol alemão, e recebeu a menor avaliação em comparação com Yamal e Mbappé.