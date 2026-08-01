Mohamed Salah vai dar sequência à carreira na Turquia, mas não no Besiktas. Os jornalistas de transferências Santi Aouna e Yagiz Sabuncuoglu informam que o Trabzonspor atravessou a negociação.
O Besiktas inclusive já teria chegado a um acordo pessoal com Salah. Em Istambul, estava pronto para o egípcio um contrato de uma temporada, com opção por mais uma, e um salário anual de dez milhões de euros.
Mesmo assim, Salah agora se deixou convencer pelo Trabzonspor, concorrente direto do Besiktas. Aouna, jornalista do Foot Mercato, informa que um acordo deve ser alcançado muito em breve.
O Besiktas está furioso e já interrompeu as negociações finais. Diversos veículos falam em uma “reviravolta sensacional”.
Salah jogou nada menos que nove anos no Liverpool e viveu grandes sucessos com o clube. Assim, foi campeão nacional duas vezes, entre outros feitos, e conquistou a Champions League com o Liverpool em 2019.
Na temporada passada, o egípcio teve uma temporada decepcionante, na qual entrou em choque publicamente várias vezes com o agora demitido técnico Arne Slot. No fim de março, o craque anunciou sua saída do clube, o que faz com que agora esteja livre no mercado.