Em uma escalada sem precedentes que pode redesenhar o mapa do futebol mundial, a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) anunciou uma posição decisiva sobre a proposta da Federação Internacional de Futebol (FIFA) a respeito da entrada de investidores do setor privado na propriedade de seus torneios, afirmando que as seleções da Europa não participarão de nenhum torneio organizado pela FIFA enquanto esse projeto permanecer de pé.

A UEFA divulgou um comunicado em seu site oficial, em nome da entidade e de todas as 55 federações nacionais membros, no qual anunciou sua recusa categórica à proposta.

O texto do comunicado da entidade europeia foi o seguinte:

Comunicado emitido em nome da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) e de suas 55 federações nacionais:

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) e suas federações nacionais não participarão de nenhuma competição organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A UEFA e suas 55 federações nacionais permanecem unidas em uma só voz. E rejeitamos, por unanimidade e de forma categórica, a proposta da FIFA de transferir cotas de propriedade da Copa do Mundo e de outros de seus torneios a investidores do setor privado.

A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento. Ela é um dos maiores legados esportivos do futebol, construído ao longo de gerações de jogadores, seleções nacionais e torcedores em todos os continentes. E jamais se deve abrir mão de qualquer parte dela para investidores do setor privado. A Copa do Mundo não está à venda.

É algo irresponsável e indefensável que uma proposta de tamanha importância para o futuro do futebol seja preparada em total sigilo e depois empurrada à beira da aprovação sem qualquer consulta real às instâncias incumbidas de proteger e administrar o esporte. Isso não representa apenas uma grave falha de liderança, mas configura uma renúncia da FIFA ao seu dever como entidade guardiã do futebol mundial.

As federações nacionais de todo o mundo enfrentam agora uma escolha imposta: aceitar a transferência do controle permanente dos maiores torneios do futebol a investidores do setor privado ou arcar com as consequências. E isso não é uma "decisão democrática", mas sim um modelo de gestão baseado na intimidação e uma medida coercitiva que não condiz com uma instituição à qual foi confiada a responsabilidade de liderar o esporte mundialmente.

Mas nossa objeção vai muito além da forma como a decisão é tomada.

Pois, a partir do momento em que investidores externos possuírem cotas nos torneios da FIFA, o futebol mudará para sempre. E a obtenção do retorno comercial se tornará um compromisso permanente, assim como as expectativas dos investidores se converterão em pressão diária. E, a partir daquele momento, as decisões relativas ao calendário internacional, aos formatos das competições ou ao futuro do esporte não serão tomadas em benefício do futebol, mas em benefício dos interesses dos acionistas.

Esse modelo não tem lugar no futebol mundial. Pois o futuro do esporte não pode ser ditado conforme as expectativas de partes cujo primeiro dever é maximizar os lucros financeiros. Assim como os interesses das federações nacionais, das ligas, dos clubes, dos jogadores e dos torcedores não podem ficar subordinados aos retornos dos investidores. O futebol não pode hipotecar seu futuro em troca de ganhos financeiros.

A posição da Europa é clara. Não concederemos a esse modelo qualquer legitimidade. E ninguém tem a autoridade moral para vender aquilo que lhe foi confiado apenas em nome das futuras gerações.

E, com base no que foi discutido hoje, nenhuma seleção nacional vinculada à UEFA participará de qualquer torneio organizado pela FIFA enquanto esta proposta permanecer de pé, a menos que seja completamente abandonada, com a apresentação de garantias vinculantes de que a FIFA não abrirá, no futuro, a porta da propriedade de seus torneios ou de sua governança a investidores do setor privado.

E ninguém deve ter qualquer dúvida: a UEFA e suas federações nacionais se colocarão diante desses planos com toda firmeza e determinação.

Há momentos em que as instituições são medidas não pelo que aceitam, mas pelo que se recusam a abrir mão. E este é um desses momentos; há coisas importantes demais para serem vendidas. A Copa do Mundo pertence ao futebol e assim permanecerá para sempre, e enquanto a Europa tiver voz, a Copa do Mundo não estará à venda.



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