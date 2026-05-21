Há preocupações quanto à condição física de Neymar na reta final para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. O atacante de 34 anos não participou da partida do Santos contra o San Lorenzo (2 a 2) pela Copa Sul-Americana, na madrugada de quarta para quinta-feira.

O experiente jogador, surpreendentemente convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira na Copa do Mundo, sofre com uma lesão na panturrilha. Isso gera dúvidas sobre a disponibilidade de Neymar, que estreia na fase final do torneio no dia 14 de junho contra o Marrocos.

O médico da seleção, Rodrigo Zogaib, tenta dissipar as preocupações em torno de Neymar em entrevista ao O Globo. “Neymar chegará quase ou totalmente recuperado à seleção.” A seleção brasileira inicia a preparação para a Copa do Mundo com um treino no dia 27 de maio.

Neymar deve ficar de fora do jogo fora de casa contra o Grêmio no domingo. “Mas há uma boa chance de ele poder jogar na próxima quarta-feira contra o Deportivo Cuenca”, enfatiza Zogaib, que se mostra otimista.

Neymar voltou em janeiro de 2025 ao seu antigo clube, o Santos. Desde então, o ex-jogador do FC Barcelona e do Paris Saint-Germain tem se mostrado propenso a lesões. Apesar disso, Neymar marcou 17 gols em 38 partidas.

Desde outubro de 2023, Neymar não era mais convocado para a seleção brasileira. Em agosto de 2023, ele havia se transferido do Paris Saint-Germain para o Al-Hilal por 90 milhões de euros, após o que foi ficando cada vez mais fora dos planos da seleção nacional. Isso se deveu principalmente a várias lesões. Nos últimos anos, Neymar sofreu, entre outras, uma lesão no ligamento cruzado, uma lesão no tendão da coxa e uma lesão no menisco.

Ancelotti espera, acima de tudo, que Neymar comece a Copa do Mundo em plena forma. “Ele ainda tem algumas semanas para mostrar que está recuperado. A experiência nesse tipo de torneio e a simpatia que ele desfruta dentro do grupo podem contribuir para um clima ideal.”