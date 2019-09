Reverência a Bruno Guimarães, menino 'banguela' e mais: os memes de Athletico x Inter

Confira as reações dos torcedores na internet, durante o jogo de ida da final da Copa do Brasil 2019

-PR e Inter se enfrentaram, nesta quarta-feira, pela ida da grande decisão da Copa do . Partida muito disputada, repleta de tensão... e na internet com aquele humor que só o internauta consegue. Abaixo, confira os melhores memes do encontro!

Rodrigo Lindoso x Bruno Guimarães. Wassily Kandinsky; Óleo sobre a tela; 1923. pic.twitter.com/mHbOT4bVAh — lucas (@luquinhas10_) September 12, 2019

sobre o bruno guimarães

pic.twitter.com/mo8Mixa1Pa — driˢᵖᶠᶜ #ForaLeco (@spfcdrii) September 12, 2019

UHHHH! Lomba faz defesa IMENSA após jogada de Rony! 💪🇦🇹 #FinalCopaDoBrasil pic.twitter.com/tY4dzIUe4n — Goal Brasil (@GoalBR) September 12, 2019

Meu amigo, que defesa doida essa no Lomba viu... #CAPxINT pic.twitter.com/bQc5kdA7NK — mariahanna (@eumariaha) September 12, 2019

Rony em qualquer cruzamento: pic.twitter.com/C07PWnY66X — Luiz Pofahl 🇪🇪 (@PofahlLuiz) September 12, 2019

Rony contra o Inter: pic.twitter.com/kqMXzsjcsA — Álvaro Gattiboni (@AlvaroGattiboni) September 12, 2019

#FinalCopaDoBrasil #CAPxINT | Intervalo | 0 x 0



“Gabigol ficou no cheiro, agora é a vez do Guerrero”, diz cartaz de torcedor do Athletico na Arena da Baixada para provocar e Inter.



📸: @GabrielSawaf pic.twitter.com/gt0WUHaNzk — Do Rico ao Pobre (@Doricoaopobre) September 12, 2019