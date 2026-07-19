Revelou seu plano para a Copa do Mundo no Marrocos... Declaração surpreendente de Kane sobre Tuchel

Harry Kane provou seu valor como capitão da seleção da Inglaterra, pois, após a vitória sobre a França (4 a 6) na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, o jogador do Bayern de Munique defendeu Thomas Tuchel, que continuará comandando a seleção inglesa até 2028, apesar de suas decisões polêmicas durante a partida da semifinal contra a Argentina.

A vitória sobre a seleção francesa, que garantiu à Inglaterra a medalha de bronze na Copa do Mundo, amenizou parcialmente o impacto da derrota, mas não apagou a lembrança da partida da semifinal.

Com o gol de Anthony Gordon, que colocou o placar em 1 a 0, parecia que Tuchel havia perdido a paciência diante dos dançarinos de tango: tirou seus principais jogadores, reforçou a defesa e, no fim, perdeu a chance de chegar à final. O técnico alemão admitiu publicamente que não se arrepende de nada, mas assumiu a responsabilidade.

O técnico alemão explicou que decidiu mudar para um esquema defensivo com cinco jogadores porque os espaços estavam muito abertos e porque a Argentina dominava as jogadas aéreas. Ele considerou que o colapso não se deveu ao esquema em si, mas à incapacidade da Inglaterra de recuperar a bola, sair do seu campo e controlar o andamento da partida.

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De qualquer forma, o desempenho da equipe foi melhor contra a França, e Harry Kane reconheceu a influência de Tuchel na trajetória da equipe, que alcançou sua melhor classificação em uma Copa do Mundo desde a conquista do título em 1966.

Ele declarou: “Ele é o principal responsável por termos alcançado nosso melhor resultado na Copa do Mundo em sessenta anos. O fato de ser um dos melhores treinadores do mundo não significa que ele esteja sempre certo”.

Kane acrescentou: “A torcida tem todo o direito de ficar irritada, e Tuchel entende isso melhor do que ninguém. Como jogadores, torcedores e comissão técnica, todos nós acreditávamos firmemente que esse título era nosso. Mas assim é o futebol. Quando se tem sonhos tão grandes quanto os nossos e se chega perto de realizá-los, a dor é intensa, como é agora”.

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Copa do Mundo de 2030?

Kane, de 32 anos, olhou para o futuro e falou sobre a Copa do Mundo de 2030, torneio que será disputado no Marrocos, na Espanha e em Portugal, e no qual ele participará aos 36 anos.

O jornal “Sport” publicou suas declarações sobre o assunto, nas quais ele disse: “Quatro anos é um longo período, é claro, mas, como já disse antes, jogar pela seleção da Inglaterra é minha maior ambição e o que mais me orgulha. Sinto que estou no meu melhor momento. Não estabeleci limites para mim mesmo nessas questões”.

Ele acrescentou: “Enquanto continuar apresentando o desempenho que tenho mostrado, continuarei representando a Inglaterra; é simples assim. Quatro anos é um longo período, por isso não quero me deixar levar pelo otimismo nem olhar para um futuro distante. Estou lidando com as coisas passo a passo”.

A participação da Inglaterra na Copa do Mundo terminou com uma medalha e uma lesão. Kane assumiu a tarefa de defender Tuchel, mas a renovação do contrato até 2028 não resolverá a questão que perseguirá o técnico até o Campeonato Europeu: por que a equipe recuou diante da Argentina?

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