Revelando o que aconteceu entre os jogadores da Espanha na final: Martínez revela surpresa que o fez chorar antes da Copa do Mundo

O argentino Emiliano Martínez, goleiro do Chelsea, revelou que disputou a última Copa do Mundo sofrendo com uma fratura em um dedo da mão, após recusar se submeter a uma cirurgia que poderia tê-lo privado de participar do torneio. Ele também falou sobre a derrota da seleção de seu país para a Espanha na final, afirmando acreditar que a Argentina teria conquistado o título se a partida tivesse ido para os pênaltis.

Martínez, conhecido como "Dibu", disse em entrevista ao programa "Los Edul", apresentado pelos jornalistas argentinos Gastón Edul e Esteban Edul, que permaneceu convencido da capacidade da seleção de seu país de decidir a final contra a Espanha, apesar da derrota por 1 a 0, com gol marcado por Ferran Torres no último dia 19 de julho.

O goleiro do Chelsea explicou que estava confiante na superioridade nos pênaltis, destacando que ouviu alguns jogadores da seleção espanhola falando sobre a necessidade de decidir a partida antes de chegar a esse ponto.

Ele afirmou: "Até eles acreditavam nisso. Ouvi-os dizer: temos que ganhar aqui. Não podemos ir para os pênaltis. Eu estava arrependido, e disse que eles marcaram o gol na primeira bola da segunda prorrogação, e que, se não fomos campeões, foi por causa desse momento. Eu estava completamente convencido de que aquele era o meu dia".

Martínez acrescentou que sentiu que os jogadores da Espanha não estavam confortáveis com a ideia de recorrer aos pênaltis, citando uma conversa que teve com um dos goleiros da seleção espanhola após a partida, dizendo: "Um dos goleiros deles me disse: graças a Deus que ganhamos a partida".

Apesar da amargura da derrota, o goleiro argentino reconheceu o mérito da Espanha na vitória, dizendo que a seleção espanhola "venceu bem a final", mas destacou que sentia um temor maior diante da seleção da França na final de 2022, em comparação com a equipe comandada por Luis de la Fuente, acrescentando: "Eles são muito bons, mas tenho a sensação de que os teríamos derrotado hoje".

Em outra surpresa, Martínez revelou que disputou toda a Copa do Mundo com um dedo fraturado, depois de ter se lesionado durante a final da Liga Europa, quando o dedo anelar se deslocou, o que lhe causou fortes dores, antes que os exames médicos revelassem a extensão da lesão e colocassem sua participação no torneio em dúvida.

O goleiro disse: "A partida terminou, e tudo voltou ao normal, mas estava muito dolorido. Quando cheguei a Birmingham, fui ao hospital, me mostraram as imagens e me disseram que meu dedo estava fraturado. Naquele momento eu disse: não, não vou conseguir chegar à Copa do Mundo, e comecei a chorar".

Ele explicou que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez questão de apoiá-lo, e lhe enviou uma mensagem na qual afirmou que o levaria com a seleção, pudesse ele participar ou não. Enquanto isso, Martínez decidiu, após consultar o médico da seleção, Danny, e Martín Tocalli, não se submeter à cirurgia para não perder a oportunidade de viajar e participar do torneio.

O goleiro destacou que a lesão afetou seus treinos, pois não conseguia treinar normalmente nem mesmo antes do confronto com a Suíça, e também lembrou sua preocupação durante a partida contra o Egito, na qual a seleção argentina esteve perto da eliminação, e disse que pediu a Tocalli para voltar aos treinos habituais em preparação para o confronto seguinte.

Martínez admitiu que a decisão de adiar a cirurgia foi um grande risco, explicando que seu dedo permanecerá afetado pela lesão para o resto da vida, e que ele não consegue mais usar a mão normalmente em alguns movimentos.

O goleiro argentino também abordou a lesão recente que o afastou dos gramados, após sofrer uma fratura na mandíbula que exigiu cirurgia, descrevendo o momento da lesão como algo semelhante a um nocaute no esporte de artes marciais mistas, e disse: "Desmaiei e não me lembro de nada. Colocaram uma radiografia no hospital, e perdi 3 dentes".

Quanto à data de seu retorno, Martínez afirmou que seu objetivo é se juntar à seleção argentina durante a próxima data Fifa, dizendo: "Preciso jogar pela Argentina, e minha intenção é retornar durante a data Fifa".