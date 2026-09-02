Revelado: Vincent Kompany aparentemente queria mais uma contratação de peso no Bayern de Munique

"Não teremos mais reforços. Estamos muito happy com o nosso elenco atual, da forma como estamos montados", declarou o diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, na segunda-feira, pouco antes do fechamento da janela de transferências. Agora, segundo a Sport Bild, Vincent Kompany gostaria de ter visto mais uma contratação.

De acordo com a publicação, além de Nathaniel Brown, que chegou do Eintracht Frankfurt por cerca de 50 milhões de euros, e de Ismael Saibari, por quem o Bayern pagou uma quantia semelhante ao PSV Eindhoven, o técnico do recordista alemão também gostaria de um terceiro reforço de nível parecido.

Os chefes do clube, porém, aparentemente vetaram a ideia e querem seguir com o plano de também oferecer uma perspectiva no time profissional a jovens jogadores da equipe B e das categorias de base. Por isso, o clube também aprovou a contratação em definitivo de Bara Sapoko Ndiaye, de 18 anos, que teria acontecido principalmente por insistência de Kompany.

Além disso, o meio-campista Tim Binder (19), cujo contrato foi renovado até 2030 após uma pré-temporada convincente, e o ponta Maycon Cardozo (17) são outros dois talentos que podem alimentar esperanças de atuar entre os profissionais, embora este último vá desfalcar a equipe inicialmente por três a quatro meses após sua cirurgia no ombro.