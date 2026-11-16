Revelado: por que Zinedine Zidane ficou “frustrado” após técnico da França criticar atuação na Liga das Nações apesar da vitória sobre a Turquia

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O técnico da França, Zinedine Zidane, manifestou profunda insatisfação com o desempenho recente da equipe, apesar da classificação para as quartas de final da Liga das Nações. O lendário ex-meio-campista, agora treinador, admitiu que falhas táticas o deixaram perplexo após a apertada vitória por 2 a 1 sobre a Turquia.

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França joga em ritmo lento, mas supera a intensa Turquia

A França se recuperou da derrota de quinta-feira para a Itália ao vencer a Turquia por 2 a 1, por margem apertada, resultado decisivo que garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações.

A atuação em campo, porém, não convenceu. A França mostrou fragilidade defensiva, desperdiçou várias chances de gol e teve um primeiro tempo em ritmo lento diante de uma Turquia que levou a melhor repetidamente na intensidade.

Zidane aponta falhas na pressão no primeiro tempo

Em entrevista à TF1 após o apito final, Zidane não escondeu a irritação com a facilidade com que a Turquia superou a organização de sua equipe sem a bola antes do intervalo. "O objetivo era conseguir a classificação depois da derrota para a Itália. Quanto à atuação, podemos ficar um pouco perplexos, especialmente no primeiro tempo, quando não fomos bem na pressão", disse Zidane.

O técnico da França apontou o posicionamento adiantado do goleiro da Turquia como um grande problema tático, que deixou espaços pelo campo. "É meu trabalho dizer quando as coisas não vão bem. Quando não vejo coisas boas em campo, ficamos um pouco frustrados", continuou. "Na pressão, eles nos criaram dificuldades com o goleiro saindo muito à frente. Permitimos que os espaços surgissem e não fomos nada bem na pressão. Fizemos isso muito mal. São coisas que ainda precisamos melhorar. Eu não estava satisfeito, e os jogadores também não."

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Responsabilidade coletiva, sem culpar a defesa

Apesar de um início difícil, em que a França cedeu várias chances claras, Zidane destacou uma melhora significativa após o intervalo, sem que precisasse perder a calma no vestiário. "Corrigimos algumas coisas no intervalo e pressionamos melhor no segundo tempo. Cedemos muitas chances, especialmente no primeiro tempo", explicou.

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Questionado pelos jornalistas se a linha defensiva tinha culpa, Zidane rejeitou responsabilizar jogadores individualmente e cobrou mais posse de bola e trabalho em equipe. Ele acrescentou: "Não é a defesa. Somos todos nós. Temos que pressionar como equipe e, quando não estamos pressionando, todos precisamos nos unir.

"São coisas que precisamos colocar em prática. Precisamos manter a posse de bola. Gostamos de correr com a bola, mas jogar sem ela não é nosso ponto forte. Fizemos isso melhor no segundo tempo, jogando com dois toques. Temos que continuar repetindo isso. Não houve gritaria no intervalo. Corrigimos algumas coisas e fomos melhores no segundo tempo. A reação foi muito boa."

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Há trabalho a fazer antes das quartas de final da Liga das Nações

Embora a classificação para as quartas de final da Liga das Nações cumpra o principal objetivo da França, a atuação serve como um alerta oportuno. Zidane precisa treinar rapidamente sua equipe na pressão coordenada e no jogo de posse com dois toques para que a França não fique exposta na fase eliminatória.