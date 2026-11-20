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O Barcelona encerrou as negociações para contratar JJ Gabriel, promessa do Manchester United, abrindo caminho para que o rival Real Madrid feche um acordo pelo adolescente. O clube catalão manteve conversas extensas com os representantes do jogador, mas concluiu que o pacote financeiro necessário para contratar o atacante era alto demais para uma promessa das categorias de base.

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Custos inviabilizam ida para La Masia

As especulações sobre uma possível ida de JJ Gabriel para a Catalunha ganharam força em setembro, depois que o jogador de 16 anos pediu para deixar o Manchester United . Os rumores se intensificaram quando a promessa inglesa passou várias semanas treinando individualmente em Castelldefels, Barcelona , alimentando as conversas sobre uma transferência iminente para La Masia.

Apesar de estudar a transferência e conversar com os representantes do jogador, a diretoria do Barcelona se recusou a arcar com os custos crescentes. Gabriel confirmou posteriormente sua saída de Old Trafford em 17 de novembro , enquanto o Barcelona ficou de fora por considerar o compromisso financeiro total desproporcional para um talento das categorias de base ainda sem experiência no futebol profissional.

Como se chegou à cifra de € 10 milhões

Informações surgidas na Espanha esclareceram por que o clube catalão abandonou as negociações. Em participação no programa El Bar, da Cadena SER, o jornalista Sique Rodriguez revelou que toda a operação foi avaliada em cerca de € 10 milhões.

Embora o Manchester United deva receber apenas cerca de € 350 mil em indenização por formação, Rodriguez observou que esse valor representa só uma pequena parte do custo real. O pacote elevado também incluía os compromissos salariais de Gabriel, pagamentos à sua família e comissões substanciais para intermediários.

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Um risco financeiro evitado?

Gabriel é amplamente visto como uma promessa do ataque, e sua disponibilidade representava uma oportunidade de mercado interessante. Ainda assim, comprometer quase € 10 milhões com um adolescente que ainda não estreou em uma partida oficial pela equipe principal envolve um enorme risco financeiro.

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A contratação de jogadores jovens sempre envolve incertezas, independentemente do potencial que tenham demonstrado. Somada às dúvidas sobre a atividade recente de Gabriel nas redes sociais, a decisão de recuar poupa o Barcelona de um investimento potencialmente problemático.

Real Madrid se aproxima em meio a análise jurídica

Com o Barcelona fora da disputa, o Real Madrid está perto de concluir a transferência de Gabriel para o Bernabéu. No entanto, a negociação ainda pode enfrentar complicações fora de campo antes de ser concretizada.

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O Manchester United investiga se terceiros abordaram Gabriel enquanto ele ainda estava registrado em suas categorias de base, o que mantém aberta a possibilidade de medidas judiciais relacionadas às circunstâncias de sua saída.