Revelado: por que Michael Carrick “não está surpreso” por ainda ser técnico do Manchester United apesar da sequência desastrosa

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Michael Carrick afirmou que “não está surpreso” por continuar no comando do Manchester United, apesar de o clube viver seu pior início de temporada no campeonato em quatro décadas. O ex-jogador da seleção inglesa viu sua permanência no cargo ser fortemente questionada nesta semana, após a decepcionante derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth.

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Sobrevivendo à pressão em Old Trafford

Carrick parecia certo de ser demitido após a humilhante derrota de domingo para o Bournemouth. O resultado ampliou para oito jogos, em todas as competições, a péssima sequência sem vitórias e confirmou o pior início de campanha do clube no campeonato em 40 anos.

No entanto, Carrick, de 45 anos, e a cúpula do United se reuniram para discutir a crise na segunda-feira. Apesar da expectativa generalizada de uma troca de treinador, a diretoria decidiu mantê-lo no comando.

Esse voto de confiança vem poucos meses depois de Carrick assinar, no verão, um novo contrato definitivo de dois anos. Ele conquistou o cargo em definitivo ao garantir uma vaga na Champions League, depois de assumir inicialmente como substituto interino de Ruben Amorim em janeiro.

Sem dar ouvidos às especulações

Questionado sobre sua permanência, o ex-meio-campista manteve uma postura firme. Ele insistiu que seu único foco é resolver a crise atual em campo, e não temer pelo emprego.

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“Não. Estou aqui para fazer meu trabalho e trabalhar pela equipe”, disse Carrick aos jornalistas. “Estou desesperado para fazer a equipe melhorar e mudar as coisas, então não estou surpreso, não. Eu disse depois do jogo contra o [Bournemouth] que não esperava nada. Estava lidando com a atuação e o resultado.”

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Ao comentar o ambiente hostil durante a derrota para o Bournemouth, acrescentou: “Não dava para esconder que o clima no estádio estava um pouco diferente do normal. Eu estava pensando nisso e tentando assimilar a situação, como mencionei à [imprensa] depois do jogo. Minha cabeça estava concentrada apenas em [pensar]: ‘O que precisamos fazer para melhorar as coisas?’”

Sem precisar de garantias

Apesar da demora significativa do clube para comunicar sua permanência, Carrick afirmou categoricamente que nunca buscou respaldo da diretoria. Ele reconheceu a enorme pressão de comandar o time em Old Trafford, mas descartou o impacto das especulações externas.

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“Não preciso de garantias de ninguém”, declarou. “Entendo perfeitamente o cargo, o trabalho, as responsabilidades e tudo o que vem junto. Na verdade, não acompanho isso [o barulho externo]. Vejo o que preciso ver. Não procuro esse tipo de coisa, não ajuda em nada.”

Ao reafirmar seu compromisso com os torcedores que vão ao estádio, Carrick concluiu: “Eu me importo com o que os torcedores pensam, com o que se sente no estádio. Sinceramente, não presto atenção a mais nada. Sei como é este trabalho e o que ele traz.”

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Uma difícil visita a Stamford Bridge

Carrick agora levará seu elenco em dificuldades a Stamford Bridge para um confronto importantíssimo da Premier League contra o Chelsea no sábado.

Diante da péssima fase do United, a visita à zona oeste de Londres tem ares de jogo decisivo. O treinador precisa encontrar uma solução imediata para encerrar a sequência de oito partidas sem vitória. Caso contrário, os dirigentes do clube podem ser obrigados a se reunir novamente mais cedo do que gostariam.