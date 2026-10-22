Revelado: por que Arda Guler, astro do Real Madrid, decidiu ROUBAR o gol de Kylian Mbappe na vitória sobre o RB Leipzig pela Champions League

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O jovem Arda Guler, do Real Madrid, revelou por que decidiu tirar um gol do companheiro de equipe Kylian Mbappe durante a recente campanha europeia do clube. O jogador da seleção turca estava bem-humorado após a atuação dominante em que o Real Madrid venceu o RB Leipzig com facilidade no Bernabeu.

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Atuação implacável contra o Leipzig

O Real Madrid conquistou uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na terceira rodada da Champions League. O gigante espanhol mostrou eficiência, com Guler em papel de destaque no meio-campo. O jogador da seleção da Turquia foi uma ameaça constante e coroou sua grande atuação individual ao marcar o segundo gol da equipe na partida.

O gol do jogador de 21 anos, porém, surpreendeu algumas pessoas. Mbappe cabeceou a bola em direção ao gol, mas Guler apareceu na boca do gol e, com esperteza, deu o toque final para ficar com o gol.

O gol roubado em cima da linha não diminuiu o ímpeto do Real Madrid. Mbappe marcou o terceiro, antes de Tidiam Gomis descontar para a equipe alemã. Yan Diomande, contratação recorde do clube, completou a goleada e selou uma vitória dominante na Europa, no Bernabéu.

Sem pedidos de desculpas ao francês





Getty Images

Em entrevista à Real Madrid TV após o apito final, o meio-campista brincou com a decisão de tomar o gol de seu ilustre companheiro de equipe. Guler disse que, com a capacidade de finalização do astro francês, não havia motivo para se preocupar com a possibilidade de ele passar em branco.

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“Roubei o gol do Mbappe, mas foi porque sabia que ele marcaria outro. Então, não tem problema”, brincou Guler após a partida. A previsão descontraída se mostrou certeira: o astro francês de fato marcou o terceiro gol do Real Madrid no jogo.

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Além das brincadeiras, o jogador de 19 anos fez questão de destacar o esforço de toda a equipe em campo. “Estamos muito satisfeitos porque acho que jogamos muito bem, tanto com a bola quanto sem ela. Acho que fizemos uma ótima atuação e estamos muito felizes”, acrescentou.

O fator Bernabéu

A vitória convincente foi mais uma demonstração do alto nível de exigência na capital espanhola. Para Guler, manter essa postura implacável é simplesmente parte do que se espera de quem veste a famosa camisa branca.

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“É isso que temos de fazer. Somos o Real Madrid e temos de vencer todos os jogos”, afirmou o meio-campista. Ele também apontou a torcida como uma força por trás das atuações dominantes da equipe: “É um fator fundamental porque, quando jogamos em casa, diante dos nossos torcedores, tentamos dar tudo de nós por eles.”

Com a equipe ganhando embalo, Guler mandou um recado claro antes do grande confronto de domingo contra o Barcelona. “É um grande jogo, um confronto de altíssimo nível, e vamos dar tudo de nós para vencer. Estamos prontos”, concluiu.





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Todas as atenções voltadas para o El Clasico





IMAGO





Depois de cumprir sua missão na competição europeia, o Real Madrid voltará imediatamente as atenções para receber seu maior rival. O El Clasico de domingo terá enorme importância na disputa pelo título de La Liga e exigirá concentração total da equipe de Mourinho.

O Real Madrid tentará aproveitar sua atual fase goleadora para superar o gigante catalão. Com Guler em boa fase, Mbappe de volta aos gols e Diomande mantendo sua sequência de gols, a equipe parece pronta para o grande duelo do fim de semana.