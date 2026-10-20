Revelado o plano "coletivo" do Paris para parar o pesadelo chamado Lamine Yamal

Poucas horas antes do confronto entre Barcelona e Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, nenhuma pergunta ocupa mais a comissão técnica parisiense do que: como parar Lamine Yamal sem Nuno Mendes? A maior ausência nas fileiras do Paris colocou Luis Enrique diante do dilema mais difícil de sua carreira contra seu clube de formação.

O dilema: como parar um gênio sem o melhor defensor?

Apesar de o nome de Lamine Yamal não ter sido o centro dos debates públicos, fontes de dentro do Paris Saint-Germain confirmaram ao jornal francês "L'Équipe" que a questão do ponta espanhol foi o tema principal nas reuniões fechadas e nas coletivas de imprensa das últimas horas.

Nuno Mendes, o lateral acostumado a parar os melhores pontas do mundo, está indisponível, e o adversário é Lamine Yamal, o jogador que não pode ser parado por um único defensor.

A pergunta que a comissão técnica parisiense se faz: jogamos com marcação individual e corremos o risco, ou recorremos à solução coletiva?

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A solução: abordagem em dupla e plano coletivo

De acordo com os vazamentos do grupo do Paris, segundo o jornal francês, Enrique optou pela chamada "solução coletiva, abordagem em dupla".

O plano não depende apenas do substituto de Mendes, mas de todo um sistema: fechar os espaços — não deixar Yamal em situações de um contra um, e sim obrigá-lo a entrar na profundidade onde há um volante adicional.

Além disso, a marcação dupla: um lateral que pressiona e um ponta que recua para dar cobertura, a fim de impedir que Yamal use seu letal pé esquerdo para dentro.

Enrique sabe muito bem que Yamal não se detém com a força, e sim com a inteligência tática e o corte das linhas de passe para ele.

Enrique: entre a lealdade e a saudade

E, como de costume na véspera dos jogos contra o Barcelona, Luis Enrique apareceu com duas faces: o treinador profissional e o catalão apaixonado. Com aqueles braços que balançam, aquele arremesso rápido e aquela ironia mordaz que só exibe diante do Barcelona, Enrique reafirmou mais uma vez sua lealdade e sua ligação eterna com seu clube de formação.

Na última segunda-feira, quando a conversa se voltou para seu legado como treinador do Barcelona, o técnico asturiano realmente brilhou ao ser questionado sobre a pergunta central: qual treinador melhor personifica a célebre essência do Barcelona? Enrique não respondeu com palavras, mas com um sorriso que dizia: "Eu".

Agora, o homem que moldou a filosofia moderna do Barcelona tentará parar, com sua equipe parisiense, a nova joia que representa o futuro dessa filosofia: Lamine Yamal.







