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Revelado o motivo do choro de Salah... O técnico da seleção egípcia fala sobre o confronto com Messi: “Não temos medo de ninguém”

Austrália x Egito
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Egito
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Argentina x Egito
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H. Hassan
L. Messi
M. Salah
Austrália
Egito
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Não existe um Egito que tenha medo de ninguém

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, afirmou que os Faraós não terão medo de enfrentar a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que “nenhum egípcio tem medo de ninguém”, após a classificação histórica sobre a Austrália nos pênaltis.

Em declarações ao canal “MBC Egito” após a partida, Hossam Hassan expressou seu orgulho pelos jogadores, dizendo: “Estou orgulhoso da minha equipe. Fomos superiores, dominamos a partida e mantivemos a posse de bola, superando a Austrália em todos os aspectos; jogamos até o último segundo para garantir a vitória”.

Ele acrescentou: “Marmoush quase marcou no início do segundo tempo e, após o empate, tivemos uma partida de mão única e pressionamos a Austrália até que eles recuaram para suas áreas defensivas”.

Sobre as lágrimas de Mohamed Salah e da comissão técnica após a classificação, Hossam Hassan disse: “As lágrimas se devem à enorme pressão. Nosso objetivo é fazer o povo egípcio em todo o mundo se alegrar”.

O técnico revelou o segredo do brilhantismo de Salah, explicando: “Estou feliz por ter pensado em mudar a posição de Salah; não foi por acaso, mas sim para proporcionar a ele descanso físico e psicológico, para que pudesse dar o melhor de si e contribuir para a equipe. Acho que, na Europa, não contavam com ele nessa posição”.

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Sobre o confronto com Lionel Messi e a Argentina, Hossam Hassan enfatizou: “Não há nenhum egípcio que tenha medo de ninguém. Conhecemos nossos adversários e os respeitamos; vamos nos esforçar e nos preparar bem. Vamos analisar toda a equipe, com ou sem Messi. Temos ambição e, por que não venceríamos? Tenho jogadores dedicados”.

Vale lembrar que a seleção egípcia se classificou para as oitavas de final pela primeira vez em sua história após vencer a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis no estádio de Dallas, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1.

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