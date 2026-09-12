Fracassaram os esforços da Federação Real Marroquina de Futebol para agendar um amistoso entre Marrocos e Argentina no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, após não ter sido possível chegar a um acordo final sobre a data proposta para o confronto, apesar do avanço nas negociações entre as duas partes ao longo do período recente.

A jornalista argentina Verónica Brunati revelou que as negociações haviam alcançado estágios avançados, mas a Federação Argentina de Futebol decidiu, ao final, não disputar a partida, preferindo realizar seus próximos amistosos em território argentino.

Brunati esclareceu que a decisão vem do desejo da Federação Argentina de dar à torcida local a oportunidade de acompanhar a seleção e celebrar seus jogadores em seus próprios estádios, apontando que a recusa não tem relação com o valor da proposta financeira, nem se vincula a quaisquer considerações técnicas relacionadas à seleção marroquina.

Segundo a mesma fonte, a decisão do lado argentino está ligada à sua estratégia de reorganizar seu calendário internacional, o que tornou indisponível, no momento, a realização de uma partida em Rabat durante a data Fifa de outubro.

A Federação Real Marroquina segue com suas movimentações para encontrar uma alternativa ao confronto previsto, diante de sua insistência em agendar amistosos de peso contra seleções de primeira linha, dentro do plano de preparação de Marrocos para os próximos compromissos oficiais.

A federação estuda atualmente uma série de opções alternativas, com o objetivo de garantir um teste forte para a seleção marroquina que esteja à altura de suas ambições e ofereça a seus jogadores um confronto com um adversário de alto nível antes do retorno às competições oficiais.