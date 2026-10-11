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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Traduzido por

Revelado o motivo da ausência de Szoboszlai contra o Manchester City

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
D. Szoboszlai
A. Iraola
England
Hungria
Espanha

Iraola esclarece os detalhes

O meio-campista Dominik Szoboszlai está fora da escalação do Liverpool para o clássico da sexta rodada da Premier League, neste domingo, contra o Manchester City, no estádio de Anfield.

O Manchester City soma 15 pontos (aproveitamento de 100%) e lidera a tabela da Premier League, enquanto o Liverpool ocupa a oitava posição, com 9 pontos.

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, anunciou a escalação de sua equipe, que conta com a ausência de Szoboszlai, além da escolha do jovem Luis Comas como centroavante, diante dos desfalques do trio Alexander Isak, Hugo Ekitiké e Cody Gakpo, todos lesionados.

Iraola afirmou, em suas declarações antes da partida, que Szoboszlai sofre de uma distensão nos tendões do joelho.

O treinador do Liverpool disse, em declarações divulgadas pelo jornal inglês "Metro", que, apesar de ele ter tentado seguir nos treinos, não estava pronto para integrar a escalação do Liverpool.

A escalação completa do Liverpool ficou assim:

Goleiro: Alisson.

Defesa: Araújo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.

Meio-campo: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Ataque: Muñoz, Barcola, Comas.


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