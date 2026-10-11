O meio-campista Dominik Szoboszlai está fora da escalação do Liverpool para o clássico da sexta rodada da Premier League, neste domingo, contra o Manchester City, no estádio de Anfield.
O Manchester City soma 15 pontos (aproveitamento de 100%) e lidera a tabela da Premier League, enquanto o Liverpool ocupa a oitava posição, com 9 pontos.
Andoni Iraola, técnico do Liverpool, anunciou a escalação de sua equipe, que conta com a ausência de Szoboszlai, além da escolha do jovem Luis Comas como centroavante, diante dos desfalques do trio Alexander Isak, Hugo Ekitiké e Cody Gakpo, todos lesionados.
Iraola afirmou, em suas declarações antes da partida, que Szoboszlai sofre de uma distensão nos tendões do joelho.
O treinador do Liverpool disse, em declarações divulgadas pelo jornal inglês "Metro", que, apesar de ele ter tentado seguir nos treinos, não estava pronto para integrar a escalação do Liverpool.
A escalação completa do Liverpool ficou assim:
Goleiro: Alisson.
Defesa: Araújo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.
Meio-campo: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.
Ataque: Muñoz, Barcola, Comas.